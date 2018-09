Les 10 commandements d’une rentrée de course réussie

Le mois de septembre est celui où plusieurs tentent de se mettre en forme, entre autres pour retrouver leur poids santé (ou leur poids souhaité). Courir est une activité qui devient alors très intéressante. Cette semaine, je conseille humoristiquement ceux qui ne courent pas déjà, mais qui envisagent sérieusement de s’y mettre, par de simples conseils... question de se mettre légèrement en course.

1. Progressif tu seras

La meilleure façon d’éviter les blessures de course est de s’assurer d’une progression adéquatement. En faire trop, c’est définitivement comme ne pas en faire assez : le « trop » mène à de la surutilisation, et le « pas assez » ne permet pas au corps de s’adapter aux nouveaux efforts. Les programmes fractionnés, par exemple 30 secondes à 1 minute de course en alternance avec de la marche, demeurent la meilleure façon d’aborder la course à pied. Besoin d’idées? Consultez les programmes gratuits de La Clinique du Coureur.

2. Objectif tu te donneras

Photo Fotolia

Se donner un objectif est un élément essentiel à la motivation. Celui-ci n’a pas besoin d’être énorme, mais doit être réaliste et réalisable.

3. Agenda tu programmeras

Advienne que pourra, pour prétendre pouvoir commencer la course, tenir bon et ne pas se blesser, l’agenda est un allié de taille. Pas le choix de placer ses entraînements hebdomadaires dans l’horaire : de trois à cinq par semaine. Un rendez-vous avec soi-même à ne pas manquer.

4. Ami(s) tu considéreras

L’entourage est là pour motiver, pour conseiller et même pour admirer. Il faut prendre toute cette belle énergie positive gratuite pour se propulser.

5. Équipement tu auras

Courir nécessite peu d’équipement. Un minimum est quand même à prévoir : chaussures de course, bas respirants, short, pantalon, t-shirt, chandail, coupe-vent/imperméable et accessoires pour être vu lorsque le soleil est couché.

6. Météo variable tu aimeras

Photo Fotolia

Tout coureur régulier doit faire de la météo son amie. En fait, il sait apprécier (et faire avec) la différence qu’elle offre qui rend chacune des courses uniques. Un bon bain chaud après une course sous la pluie froide deviendra magique... et vive la magie.

7. Inspiré et inspirant tu seras

Courir vient avec une grande responsabilité : celle d’inspirer. Même si cela reste dans le non-dit, plusieurs inactifs regardent les coureurs en souhaitant qu’un jour, ce soit eux. En toute conscience de cet unique rôle, il ne faut pas perdre de vue que tous les « inspirants » ont aussi un jour été « inspirés ».

8. Accepter tu feras

Une chose est sûre, les courses ne seront pas toutes belles et faciles. Parfois, quelques minutes semblent être une éternité sans explication concrète. Eh bien, c’est la réalité du coureur. Il faut donc accepter que certains jours soient plus difficiles que d’autres, en pensant aux meilleurs.

9. Récompenses tu modéreras

Se récompenser après l’effort est tellement agréable. Loin de moi la visée de dire qu’il ne faille pas le faire... il faut simplement le faire avec modération. Elle a bien meilleur goût, dit-on.

10. Plaisir tu auras

Photo Fotolia

Le plaisir de courir permet de pratiquer son sport longtemps et d’avoir envie de le faire régulièrement. Une fois trouvé, ce plaisir reste bien ancré : une bonne chose en soi.

En attendant les prochaines vacances, bonnes courses.