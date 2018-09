Les lanceurs des Braves se chargent des Pirates

La brigade de lanceurs des Braves n’a pratiquement rien donné aux frappeurs des Pirates de Pittsburgh dans une victoire de 5-1, dimanche, à Atlanta.

Le lanceur partant Julio Teheran a œuvré pendant sept manches de boulot et a permis un seul point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Il a également passé cinq adversaires dans la mitaine. L’artilleur de 27 ans n’a cependant pas obtenu la victoire, puisque c’est son collègue Jonny Venters (4-1), qui en a hérité. Ce dernier a lancé un tiers de manche, lors du huitième engament. Venters ainsi que les releveurs Dan Winkler et Brad Brach n’ont absolument rien donné aux Pirates.

En attaque, Ronald Acuna fils a commencé la rencontre avec une longue balle en solitaire. La jeune sensation de la formation de la Géorgie a aussi marqué le point gagnant en huitième, profitant d’une erreur du joueur de deuxième coussin Kevin Newman.

Chez les Pirates, Steven Brault (5-3) a vu la défaite s’ajouter à sa fiche. Il a lancé deux manches et un tiers, permettant quatre points, mais un seul mérité. L’unique point de la formation perdante a été produit par un simple de Colin Moran en première manche.