L’ONU lance mardi la négociation d’un traité sur la haute mer

Les États membres de l’ONU donnent le coup d’envoi mardi de la préparation d’un traité contraignant pour 2020 sur la haute mer qui représente près de la moitié de la surface de la planète et dont les ressources réclament une protection internationale.

Quatre sessions de discussions de deux semaines chacune sont prévues pendant deux ans pour protéger la biodiversité marine et éviter que les océans ne se dégradent davantage.

«Les négociations portent sur les espaces situés au-delà des juridictions nationales, c’est-à-dire des espaces qui n’appartiennent à aucun pays en particulier», explique Julien Rochette de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri, basé à Paris). Elles vont concerner «la haute mer et la zone internationale des fonds marins, soit à peu près 46% de la surface de la planète», précise-t-il.

En 1982, les Nations unies avaient adopté une convention sur le droit de la mer mais qui gardait pour la haute mer un principe de liberté, de survol, de navigation, de pêche et de recherche scientifique. La Convention est entrée en vigueur en 1994, sans participation des Etats-Unis.

Depuis, le transport maritime de marchandises s’est considérablement développé, des câbles sous-marins reposent dans le fond des océans, et leurs ressources suscitent de multiples convoitises.

«La pêche industrielle, le changement climatique et les effets d’autres industries extractives ont commencé à ébranler la vie marine. Nous avons la responsabilité commune de protéger nos océans mondiaux avant qu’il ne soit trop tard», souligne Sandra Schoettner de l’organisation Greenpeace.

Le futur traité sur la haute mer doit notamment permettre de créer des aires marines protégées, de favoriser le partage des avantages sur les ressources maritimes génétiques et les études d’impact environnementales, ainsi que de renforcer les capacités et les transferts de technologies marines.

«Sanctuaires océaniques»

Parmi les États participant aux discussions, certains sont plus prudents que d’autres (Japon, Norvège, Islande...) car ils craignent que ne soient mis trop de limites à la pêche, indique l’expert de l’Iddri.

Les États-Unis ont aussi fait preuve de réticence «car ils sont opposés à toute régulation des ressources marines génétiques et ils n’ont pas ratifié la convention des Nations unies sur le droit de la mer. La Russie a aussi longtemps trainé des pieds», précise Julien Rochette.

Pour Sandra Schoettner, «la vie de nos mers dépend du résultat des deux prochaines années de négociations, du plus petit plancton aux dauphins, aux tortues et aux grandes baleines». «Un traité mondial solide permettra de créer un réseau de sanctuaires océaniques pour protéger la faune, assurer la sécurité alimentaire à des milliards de personnes et d’aider à lutter contre le changement climatique».

«Ces négociations représentent un tournant décisif pour les protections marines. Nous comprenons maintenant beaucoup mieux l’interdépendance de l’océan mondial avec la santé de la planète», abonde Liz Karan de l’ONG Pew basée à Philadelphie aux États-Unis. «Il est temps que la communauté mondiale prenne des mesures pour élaborer un traité visant à protéger la haute mer», ajoute-t-elle.