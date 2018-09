Manque de main-d’œuvre étudiante: un gîte touristique demande que la rentrée scolaire soit repoussée

SAINTE-PÉTRONILLE | Les employés et la direction d'un gîte touristique à Sainte-Pétronille, dans l'île d'Orléans, a beaucoup de pain sur la planche ces jours-ci. C'est qu'ils doivent redoubler d'efforts depuis qu'une partie de la main-d'œuvre est retournée sur les bancs d'école.

Onze employés de l’Auberge La Goéliche, des étudiants, viennent tout juste de quitter pour le cégep.

«Je travaille beaucoup pendant l'été, mais là, il fallait que je demande à ma patronne de diminuer mes heures, parce que sinon, je n’aurais pas été capable de concilier les deux. Je fais qu’environ huit heures par semaine», de dire Xavier Zimmer, employé à l’Auberge La Goéliche.

«Moi, j'ai deux emplois. Donc, je fais 34 heures par semaine avec l'école parce qu'il manque tellement de gens qu'on n'a pas le choix de continuer», a confié Naomi Bolduc-Guay, une employée du gîte touristique.

Pour pallier le manque de main-d’œuvre, tout le monde met la main à la pâte, même les copropriétaires.

«On parle du manque de main-d’œuvre, mais on a quand même du plaisir la majorité du temps. Mais on met les bouchées doubles, la famille va venir nous aider à certains moments. On est sur le plancher aussi, beaucoup», a soutenu Marie-Andrée Turgeon, copropriétaire de l’auberge.

«Si le pouvoir politique décidait de modifier un peu les dates d'entrée au cégep, je sais qu'on travaille là-dessus depuis des années et que c'est difficile, mais si on avait nos étudiants jusqu'à la mi-septembre, ce serait une facilité incroyable pour tout le monde», croit pour sa part Geneviève Turgeon, également copropriétaire de l’auberge.

Des propriétaires hôteliers pensent déjà à la prochaine saison et tentent d'ici là de trouver une solution à la pénurie de main-d’œuvre.