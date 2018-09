Mode de stars: les combos de couleurs

Parmi les tendances de l’automne, celle qui me semble la plus marquante pour le moment est toute simple. C’est en revisitant les associations de couleurs que l’on effectue le retour au travail. Bien sûr, le bleu marine, le vert et le bourgogne sonnent toujours la rentrée, mais on passe en mode exploration alors que les boutiques regorgent de pièces colorées. C’est tout en douceur que se côtoient les coloris pastel. Les teintes vibrantes donnent un coup de fouet aux silhouettes ternes. Les touches métalliques se pointent le nez ici et là.

Photo AFP

Ensemble, les acteurs Leslie Bibb en Gabriela Hearst et Sam Rockwell en Prada démontrent que ces couleurs se marient merveilleusement bien.

Photo AFP

Laura Harrier a choisi une robe Loewe dont les bandes aubergine réveillent subtilement les nuances de nude.

Photo AFP

En coordonnant ces pièces, Yara Shahidi a déridé l’approche utilitaire de cette tenue Prada grise, café au lait et noire, sans oublier le motif zébré et les broderies qui cassent le look. Photo AFP

Debby Ryan prolonge le port de sa robe légère Giamba en l’agençant à des bottes Alchimia Di Ballin rouge tomate. Photo WENN.com

Le rose continue de se juxtaposer au rouge chez Azzi & Osta, signant des silhouettes chaudes comme ce look de Holland­­­ Roden. Photo AFP

Ici, on associe une couleur vive à l’imprimé sauvage. Zosia Mamet a opté pour un chandail Rebecca Taylor qu’elle a glissé dans un pantalon léopard. Photo courtoisie, Simons

Juste à temps pour la rentrée, certains magasins Simons accueillent l’extravagance colorée de Marimekko. On retrouve ici un des imprimés flamboyants qui ont fait la renommée de la maison finlandaise. Photo WENN.com

Ce look fantaisiste de Fausto Puglisi combine le lilas, le noir et l’or. Un choix qui sied bien à la jeune chanteuse Sabrina Carpenter. Photo AFP

Le mélange tangerine-chocolat-caramel­­­ insuffle une touche 70’s à la silhouette Prada d’Amandla Stenberg. Photo WENN.com

Gabrielle Union a relevé l’intensité de sa blouse turquoise Marc Jacobs au contact d’un pantalon moutarde. Photo WENN.com Shawn Mendes arbore un complet bleu et vert forêt du Britannique Paul Smith. On reprend l’idée en associant une veste verte à un pantalon bleu. Photo GC Images Sac à dos bronze à la main, Sarah Jessica Parker a concocté un ensemble voyant qui est pigmenté de chaussettes et d’escarpins fuchsia. Photo AFP Vêtue de cette robe de la marque David Koma, Anna Kendrick donne un dernier tour de piste au rose « millénial » alors qu’il est illuminé de sequins argentés­­­. Photo courtoisie C’est non seulement la matière, mais aussi le mélange de couleurs qui confèrent l’effet luxe de ce look Brunello Cucinelli porté par Blake Lively. Photo courtoisie

Kim Kardashian West en Atsuko Kudo et Kanye West en Louis Vuitton sont un couple parfaitement assorti sur fond de vert.