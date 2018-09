Michel Barrette s’est senti interpellé quand il a appris que les intervenants de la course automobile participeraient à un vaste rassemblement lundi midi devant le Parlement de Québec.

Sous le thème Sauvons notre passion, les manifestants qui déambuleront pacifiquement devant l’édifice de l’Assemblée nationale, qu’ils soient pilotes, promoteurs ou propriétaires, veulent faire entendre leur voix sur la menace de fermeture de ces complexes de sports motorisés, en raison de la grogne de résidents incapables de supporter le bruit et la pollution.

« C’est important pour moi d’être là, a indiqué l’humoriste. Je capote quand j’entends parler de tous ces sites qui pourraient fermer, parce que les gens sont mécontents.

« Moi, j’ai la chance de faire de la course avec deux de mes fils, Nicolas et Martin [en Coupe Nissan Micra], a-t-il ajouté. Ils sont passionnés comme moi et ils pratiquent leur sport dans un environnement sécuritaire, pas sur les voies publiques.

« Les jeunes rêvent de devenir les prochains Jacques Villeneuve, Alexandre Tagliani, Andrew Ranger et autres. Qu’on leur laisse la chance de s’exprimer. En fait, où seraient nos champions sans ces pistes de course ? » s’interroge-t-il.

Industrie à défendre

L’instigateur de la manifestation, Martin D’Anjou, s’attend à réunir des dizaines de milliers de personnes.

« Nous avons une industrie à défendre, a-t-il dit. Plusieurs circuits de course risquent de fermer si nos politiciens et la population ne sont pas sensibilisés à notre cause. »

Barrette, lui, cite l’exemple des gens qui se portent acquéreurs d’une propriété près d’un aéroport.

« Ils se plaignent du bruit occasionnel, a-t-il poursuivi. C’est tellement ridicule de constater qu’ils s’installent près des circuits en sachant qu’il y aura du bruit. C’est la même situation qui prévaut pour ceux qui achètent une habitation près des aéroports. »

Sanair n’est pas menacé

Parmi les sites de course montrés du doigt, certains observateurs ont ciblé la piste de Sanair. Si, effectivement, des résidents se plaignent du bruit, jamais le site, inauguré en 1970 et jadis le théâtre de compétitions très relevées, ne cessera ses activités.

« Personnellement, a indiqué son propriétaire, Jacques Guertin, en entrevue au Journal, je ne me suis jamais senti menacé. Sanair ne fermera pas. Nous sommes en constante discussion avec la Ville [Saint-Pie-de-Bagot] pour trouver des solutions.

« Une rencontre est prévue prochainement avec les autorités de la Ville, relate-t-il. Nous sommes un complexe de course multidisciplinaire (accélération, circuit routier, motocross, etc.) et le litige ne concerne que l’utilisation de notre piste triovale les fins de semaine où se tiennent diverses activités, dont une école de pilotage.

« C’est exagéré de faire croire que l’avenir de Sanair est compromis. »