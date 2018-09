Photos souvenirs: Sébastien Benoît

Reporter à Flash

Photo d’archives, TQS

Devenu reporter à l’émission Flash à TQS, Sébastien cumula mille et une expériences aux côtés de ses collègues Alain Dumas et Patricia Paquin. Il sera de l’aventure de l’émission culturelle quotidienne durant ses cinq premières années d’existence, de 1995 à 2000.

Émission phare

Photo d’archives, TQS

Les premiers animateurs et reporters de la populaire émission Flash, télédiffusée à TQS et qui a été la référence du milieu artistique durant plus d’une décennie ; Marie-Louise Arsenault, Francis Reddy, Patricia Paquin et Sébastien Benoît.

Fini le droit

Photo d’archives, René Baillargeon

Sébastien Benoît en début de carrière, alors qu’il laissait tomber le droit pour se lancer en communication. Aussitôt­­­, Télé-Québec lui offrait l’émission L’été en ville. Quelques années plus tard, en 1998, il animait de l’émission pour célibataires Drague-moi à TQS (photo).

Comme un poisson dans l’eau

Photo d’archives, TQS

Une photo qui en dit long sur le plaisir qu’éprouvait Sébastien Benoît, au printemps 1999, alors qu’il posait, heureux, devant les célèbres lettres de Hollywood. Il couvrait alors les Oscars, dans cette ville mythique américaine pour Flash à TQS (aujourd’hui V).

Nouveaux défis

Photo d’archives, Raymond Bouchard

À l’automne 2000, Sébastien Benoît, entreprenait un nouveau tournant dans sa carrière, en animant la quotidienne Le Monde à l’envers, en direct des Jeux olympiques de Sydney pour Radio-Canada. L’année suivante, il animait un spécial de La Fureur en direct de Paris.

► Sébastien Benoît relève le défi de succéder à Guy Mongrain à la barre de la populaire émission La poule aux œufs d’or. La poule réunissait l’an dernier près d’un million de téléspectateurs chaque soir. Les mercredis à TVA.

► Sébastien Benoît, Marie-Ève Janvier et Alexandre Barrette sont aux commandes de L’incroyable retour à Rythme FM (105.7 à Mtl), du lundi au jeudi, de 16 h à 18 h.

► On pourra voir Sébastien Benoît dans la quatrième saison de Coups de food dès le 10 octobre à Évasion, en virée savoureuse avec ses invités tels que Marie-Mai, Pier-Luc Funk et Lise Dion.

► Sébastien sera l’un des invités de l’émission spéciale de La Fureur, dans le cadre des 20 ans de sa première diffusion, animée par Véronique Cloutier, à Radio-Canada le 5 janvier prochain.