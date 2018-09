Quand l’or olympique porte malheur...

À l’été 2016, Monica Puig causait l’une des plus improbables surprises aux Jeux olympiques de Rio en remportant l’or. Néanmoins, depuis, les déceptions accumulées l’ont écartée des projecteurs braqués sur l’élite de la WTA. Sa présence à la Coupe Banque Nationale, à Québec, se veut l’occasion de poursuivre sur un récent regain de vie.

Aux yeux de la gestionnaire des communications pour Tennis Canada et analyste sur les ondes de TVA Sports, Valérie Tétreault, Puig représente le cas classique d’une athlète emportée dans le flot d’un tourbillon inattendu après une victoire majeure.

« L’or olympique a complètement changé son statut de manière soudaine et les choses ont dégringolé pour elle par la suite. Cette victoire était énorme pour elle, pour son pays et pour le sport. Ce n’était pas évident de gérer le tout. Elle a connu toutes sortes de difficultés sur le terrain, mais cette victoire doit lui rester en tête et générer de la frustration », estime-t-elle.