Les adversaires de Québec solidaire profiteront du départ d’Amir Khadir de la vie politique pour tenter de conquérir Mercier, une circonscription fortement attachée au parti de gauche.

Près de la moitié (46 %) des électeurs de ce quartier montréalais comptent voter pour QS aux prochaines élections, selon une prédiction réalisée par Bryan Breguet à partir d’un sondage Léger du 18 août.

Mercier est d’ailleurs la toute première circonscription à avoir fait élire un député solidaire au Québec, avec Amir Khadir en 2008.

Ce dernier a annoncé qu’il ne se représenterait pas aux dernières élections, laissant le flambeau à Ruba Ghazal, une jeune femme d’affaires spécialisée en environnement.

« Amir ne faisait pas de la politique comme les autres. Il a été intègre et authentique. Ce sont de grandes pointures à chausser. Mais je vais le remplacer dans la continuité de ces mêmes valeurs », assure-t-elle.

Révolution numérique

Confortablement en tête, Mme Ghazal devra tout de même se mesurer à des rivales qui sont loin d’être des candidates « poteau ».

Le PQ misera sur Michelle Blanc, une spécialiste du numérique qui a l’habitude de s’exprimer dans les médias et qui est une des personnes trans les plus connues du Québec. Elle a attiré l’attention à plusieurs reprises depuis le début de la campagne en raison de tweets controversés.

« Mercier a été un bastion péquiste pendant plus de 25 ans [avant 2008]. On peut renverser la vapeur. » Mme Blanc souhaite faire entrer la province dans une « révolution éconumérique » qui encouragera le télétravail et aidera les petites entreprises à prendre le virage du web.

Exode

Le départ des jeunes familles vers la banlieue et les petits commerces qui en arrachent sont aussi deux enjeux qui préoccupent plusieurs candidats.

De son côté, Gabrielle Collu, du Parti libéral, voudrait s’attaquer à la cohabitation autos-vélos-piétons pour la rendre plus harmonieuse. « C’est de plus en plus difficile et ça m’inquiète. »

Johanne Gagné (CAQ)

Photo Chantal Poirier

61 ans

Courtière en assurance de dommages au cabinet Univesta

A milité pour le PQ à l’époque de René Lévesque

« Les gens ont envie de voter pour un parti qui a des chances de prendre le pouvoir. »

Michelle Blanc (PQ)

Photo Chantal Poirier

57 ans

Consultante, conférencière et auteure en stratégies web

Impliquée dans des organismes et événements LGBTQ

« Les gens me disent : merci devous présenter, on va pouvoir revenir au PQ. Je suis même surprise de voir à quel point les gens se disent péquistes. »

Gabrielle Collu (PLQ)

Photo Chantal Poirier

53 ans

A été directrice de cabinet pour trois ministères

A dirigé une entreprise de relations publiques pendant 15 ans

« Les gens votaient pour Amir Khadir. Mais étaient-ils attachés à QS ou à M. Khadir ? »

Ruba Ghazal (QS)

Photo Chantal Poirier

40 ans

Directrice, santé, sécurité et environnement chez O-I

Ex-gestionnaire chez Bombardier et Church & Dwight

« Je vais être partout [dans Mercier] pour me faire connaître. Vous allez être fatigués de me voir. »

La circonscription de Mercier