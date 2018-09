Randy Weston: La disparition d’un géant et d’un humaniste

Hier, par ce beau samedi de septembre, le pianiste de jazz, Randy Weston compositeur et homme du monde (1926-2018) est parti rejoindre le grand orchestre des cieux. Sa présence au Festival international de jazz fut très importante. Pendant quatre soirs, il nous raconta son histoire du monde très métissée au Monument-National, ou mieux, le parcours du blues lors de la série Volcano Blues.

En 2014, il « remettait le couvert » avec le saxophoniste Billy Harper, et là encore, les instants magiques se succédèrent. Ellingtonien dans l’âme, ouvert à toutes cultures, il suffit de réécouter son Cool Evening in Marrakech,

son univers était parsemé de perles et de succès comme son Hi –Fly.

Musicien du monde pour qui la musique n’avait pas de frontières, son âme était rattachée aux ancêtres et à ceux et celles qui firent le jazz. En deux disques au titre prédestiné : The Spirit of Our Ancestors,

toute l’histoire de la note bleue se développait avec bonheur et intelligence.

Et c’est ainsi que Randy Weston aura donné au jazz, ses plus belles lettres. Merci pour tout à un homme de cœur !