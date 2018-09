Semaine 2 de la campagne électorale : le bilan de nos Spin Doctors

Chaque semaine, pendant la campagne, nos Spin Doctors issus de chacune des quatre grandes familles politiques nous proposent leur amusant bilan personnel des derniers jours.

***

Marie-Eve Doyon

Le gagnant : Jean-François Lisée. Même confronté à des difficultés avec ses candidats, le chef péquiste maintient l’élan sur lequel il semble lancé. Sa fougue et son audace de la première semaine laissent présager une meilleure performance dans l’urne que les derniers sondages.

Perdant : ex aequo : François Legault et Éric Caire. Le chef caquiste a brillé par son absence lors du front commun en faveur de la gestion de l’offre. Manque de vision ou manque de flexibilité de son organisation ? La crédibilité d’Éric Caire en a pris pour son rhume avec l’histoire du prêt qu’il a accepté d’un marie de sa circonscription.

Bon coup : la promesse libérale de bonifier le soutien aux personnes handicapées et à leur famille.

Mauvais coup : François Legault qui explique que l’éthique est différente qu’on soit dans l’opposition ou au gouvernement. Vraiment ?

La surprise de la semaine : le départ fracassant de Stéphane Le Bouyonnec qui fait déraper la campagne de la CAQ. Le dérapage s’est poursuivi pendant toute la semaine. Comme quoi, parfois, c’est une question de momentum.

L’élément cocasse de la semaine : la comparaison entre Manon Massé et Gandalf. La porte-parole de QS prend la balle au bond, c’est rafraîchissant.

***

Steve E. Fortin

Le gagnant : l’ancien organisateur libéral (et du maire de Laval Gilles Vaillancourt) Pietro Perrino n’a pas à s’inquiéter de l’issue de la prochaine élection. Il a été bien placé par le PLQ.

Le perdant : sans l’ombre d’un doute, François Legault. Semaine catastrophique pour le chef de la CAQ qui a donné raison à ceux qui avançaient que plus la campagne sera longue, plus Legault trébuchera.

Le bon coup : Jean-François Lisée, cette semaine, qui se donne des allures de chef d’État dans les dossiers de la renégociation de l’ALENA et de la gestion de l’offre.

Le mauvais coup : Michelle Blanc qui pourrait bien devenir un boulet pour la campagne du PQ.

La surprise : Apprendre que la CAQ a permis qu’Éric Caire fasse campagne en dépit de l’apparent conflit d’intérêt du prêt de 55 000 $ par un maire de son comté. Caire a été laminé dans un texte de Denis Lessard...

Thématique de la semaine : Plus de discussion sur les sondages, moins d’importance au contenu, aux programmes. Un vecteur de cynisme.

L’élément cocasse de la semaine : La couverture de la campagne du PQ faite par le journaliste du Montreal Gazette Christopher Curtis. Très rafraîchissant !

***

Stéphane Lessard

Les gagnants : les producteurs agricoles qui ont obtenu l’appui des quatre principaux partis pour défendre la gestion de l’offre dans le cadre des négociations sur l’ALENA.

Le perdant : François Legault qui, finalement, ne lave pas plus blanc que blanc. Pris avec les histoires de ses deux candidats-vedettes, Stéphane Le Bouyonnec (qui s’est retiré de la course) et Éric Caire (à qui le chef a pardonné), M. Legault a complètement raté sa sortie « économique ».

Le bon coup : les co-porte-parole de Québec solidaire accueillis hier par une « foule aussi nombreuse à Rouyn que lors du lancement dans Mercier à Montréal ». QS réussira-t-il son pari de percer en dehors de la métropole cette fois-ci ?

Le mauvais coup : Michelle Blanc du PQ qui a dû s’excuser après avoir insinué qu’un blogueur, qui lui reproche ses accointances avec l’extrême droit, est un pédophile.

La surprise : selon un sondage Léger, le PLQ arrive premier chez les 18-34 ans. Pourtant, selon Mainstreet, c’est plutôt Québec solidaire qui récolte le plus d’appuis chez les jeunes. Ah, les sondages : qui dit vrai ?

La cocasserie : Un électeur de Québec pris sur le fait à « barbouiller » d’une moustache la pancarte de la candidate solidaire dans Taschereau. « Elle se présente pour un parti de communiste (sic) dirigé par une fille à moustache, fak c’est de l’ironie », s’est-il défendu. Peut-être aurait-il dû dire plutôt qu’il pensait qu’on était en novembre (en référence au « Movember »)...

***

Benjamin Bélair

Le gagnant : les producteurs de lait, qui ont reçu un appui inconditionnel des quatre chefs de parti.

Le perdant : Couillard et Legault ex aequo. Le premier, qui continue à traîner Gertrude, sa candidate boulet, et le second, rattrapé par de vieilles histoires.

Le bon coup : Manon Massé, la seule épargnée par les controverses cette semaine.

Le mauvais coup : Lisée qui s’est montré méprisant en traitant les candidates de la CAQ de « poteau ».

La surprise : la démission de Stéphane Le Bouyonnec après une semaine de campagne

Élément cocasse : François Legault qui demande s’il peut bloquer Michelle Blanc sur Twitter.