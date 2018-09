Un autre début de semaine sous la chaleur

Les Montréalais auront droit, une fois de plus, à de la chaleur et de l'humidité alors que la première semaine de septembre s'amorcera avec des températures dignes d'une canicule.

Du côté de Montréal, le mercure grimpera dès lundi pour atteindre les 29 °C, avant d'atteindre les 30 °C mardi et mercredi. En incluant le facteur Humidex, les Montréalais devront s'acclimater à une température ressentie de 38 degrés à l'occasion de la fête du Travail, prévoit Environnement Canada.

De forts vents balayeront aussi la métropole lundi, chassant les nuages et les derniers orages pour laisser place au soleil mardi. La grisaille reviendra cependant mercredi et, surtout, jeudi, lors d'une journée qui devrait être marquée par une importante chute de la température à 21 °C et de la pluie.

Du côté de Québec, la chaleur promet d'être moins accablante, alors que le mercure grimpera à 24 °C dans la capitale nationale lundi, avec un indice Humidex de 34 degrés. La température se maintiendra à 24 °C jusqu'en milieu de semaine, mais le soleil qui illuminera la journée de mardi cèdera sa place mercredi à un ciel gris ponctué d'averses.