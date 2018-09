Une expérience militaire internationale se tiendra à Montréal en septembre

La ville de Montréal accueillera bientôt des scientifiques du milieu militaire qui mèneront des expériences visant à améliorer l'efficacité en combat urbain des troupes canadiennes et d'autres pays.

L'exercice, baptisé «Contested Urban Environment 2018», se tiendra du 10 au 21 septembre et réunira des chercheurs et militaires canadiens, américains, britanniques, néo-zélandais et australiens, a rapporté le «Ottawa Citizen».

L'objectif de cet exercice est de tester du matériel et des technologies développées pour être utilisées dans un théâtre d'opérations urbain, que ce soit en matière de reconnaissance, de surveillance ou de communication.

L'an dernier, le Canada avait pris part à l'exercice, qui se tenait à Adélaïde, en Australie, en envoyant une dizaine de membres de Recherche et développement pour la défense Canada, un organisme de la Défense nationale.

Le précédent exercice avait permis de tester différentes technologies, incluant des caméras, des systèmes de surveillance aéroportés et des radars, a précisé le «Ottawa Citizen».

«Cette activité n'est pas un exercice militaire, mais une façon de tester de nouvelles technologies émergentes avec le potentiel de faire diminuer les risques pour nos soldats et les civils innocents lors d'une opération en territoire urbain», avait expliqué l'armée australienne sur son site internet l'an dernier.