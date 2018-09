Après «La Voix», une nouvelle compétition de chant pour Garou en France

On sait maintenant pourquoi Garou a décidé de quitter La Voix. En plus de partir en tournée à l’étranger, le chanteur fera partie d’une nouvelle compétition musicale en France.

Garou occupera le poste de «chef de bande» de Together: tous avec moi. Animée par Éric Antoine, cette adaptation d’All Together Now, un format produit par Endemol-Shine (Big Brother, Star Academie) lancé en début d’année au Royaume-Uni sur BBC One, atterrira sur M6.

Dans cette émission, des chanteurs tentent d’obtenir le vote de confiance d’un panel – ou plutôt d’un mur – composé de 100 professionnels du domaine artistique, incluant des auteurs, compositeurs, coachs vocaux, stars de comédies musicales, chanteurs de cabaret, choristes, producteurs, etc. Le gagnant remportera la somme de 50 000 euros, soit environ 76 000$ CAN.

En Angleterre, c’est l’ancienne Spice Girl Geri Haliwell, qui remplissait le rôle de «chef de bande» ou «capitaine des 100».

Un «beau programme»

En entrevue à RTL, Garou, a qualifié Together: tous avec moi de «très beau programme». «C’est un show, et pour avoir fait des choses du même genre, celui-là m’excite particulièrement parce que ça ne se prend pas du tout au sérieux», a indiqué l’ancien coach à The Voice: la plus belle voix sur TF1.

Le mois dernier, on apprenait que Garou délaissait La Voix après une seule saison. Dans un message transmis au Journal, le chanteur citait «un conflit d’horaire» pour justifier sa décision. Nous savons donc aujourd’hui ce qui se cachait derrière cette explication.

Outre Together : tous avec moi, Garou entreprendra le mois prochain une tournée de quatre semaines outre-Atlantique. Il s’arrêtera notamment à Dubai aux Émirats arabes unis et à Istanbul en Turquie, nous confirme son gérant, Hervé Gaillard. Garou se produira également au Capitole de Québec du 19 au 31 décembre.

Électron libre

En France, le recrutement de Garou par M6 fait beaucoup jaser parce que depuis quelques années, le rockeur est étroitement lié à France 2, une chaîne de télévision concurrente sur laquelle il a animé plusieurs émissions, comme Gare au Garou, une émission de variétés, et Destination Eurovision, un autre concours de chant.

«Ça a toujours été clair avec France 2 qu’il n’y avait aucune exclusivité, a indiqué le principal intéressé à l’antenne de RTL. On travaille très bien ensemble, mais là, je fais une petite parenthèse chez M6 parce que le programme qu’on me propose est trop exceptionnel.»