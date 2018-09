Bien calculer la superficie intérieure de votre maison

Trouver la superficie exacte d’une pièce n’est pas automatiquement une chose facile, surtout quand vous le faites dans le but de vendre votre maison ou votre condo. En fait, c’est loin d’être une science exacte, même si en théorie quelques règles géométriques de base suffisent pour calculer une surface.

Vous pourriez demander à plusieurs personnes, et il est probable que chacune arrive avec des mesures différentes. Une personne pourrait utiliser des méthodes traditionnelles de mesure (ruban à mesurer), alors qu’une autre pourrait s’en remettre à des outils plus technologiques, telle la prise de mesures au laser.

Certains vont même approximer une mesure qui autrement serait difficile à effectuer. Et les choses se compliquent davantage pour un espace irrégulier, comme une salle de bains.

Selon le courtier immobilier Daniel Adam, les petites pièces comme les salles de bains sont rarement prises en compte, et leurs mesures ne sont tout simplement pas divulguées.

« Dans le résidentiel, on est loin des normes BOMA utilisées dans l’immobilier commercial, qui sont beaucoup plus précises, explique-t-il. La façon de faire, c’est de mesurer à partir de la peinture d’un mur jusqu’à celle du mur opposé. »

Imaginons maintenant que d’éventuels acheteurs de cette maison découvrent (ou estiment) que les mesures réelles diffèrent à la baisse de quelques pieds. Rien ne les empêche de se servir de cette découverte comme levier de négociation, par exemple pour faire baisser le prix de 20 000 $, d’où la pertinence pour le vendeur et son courtier d’ajouter à leurs mesures la mention « irrégulier ».

Que vous souhaitiez acheter ou vendre une maison ou un condo, il faut garder en tête que ce n’est pas uniquement la superficie d’une maison qui attire les acheteurs en premier ; il y a son emplacement, son prix, la disposition de ses pièces, le nombre de chambres, de salles de bains, le terrain, les espaces de stationnement, etc. Et plus important que tout : l’impression générale !