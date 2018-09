La Prairie: Christian Dubé promet de ne pas quitter son éventuel poste de député

LA PRAIRIE | Advenant qu’il soit élu député, le nouveau candidat de la CAQ dans La Prairie s’engage à garder son poste jusqu’à la prochaine élection générale, même si le parti de François Legault n’est pas porté au pouvoir le 1er octobre prochain.

«Aujourd’hui, l’engagement que j’ai pris, c’est non seulement de vouloir aider, mais je prends 100 % de la mesure qu’il est possible – et ce n’est pas ça qu’on veut – qu’on soit dans l’opposition. Il faut que les gens comprennent que mon engagement en politique va passer par quatre ans comme député de La Prairie», a expliqué M. Dubé, lors de l’annonce de sa candidature, lundi.

M. Dubé a été député de Lévis pour la CAQ pendant deux ans entre 2012 et 2014. Réélu en 2014, il a choisi de démissionner, après que la CAQ eut été reléguée à la deuxième opposition.

Comme candidat dans La Prairie, M. Dubé vient occuper le siège laissé vacant par le départ précipité de Stéphane Le Bouyonnec, qui s’est retiré en raison de ses liens avec une entreprise qui offrait des prêts à 90 % d’intérêts et plus en Ontario.

M. Dubé était jusqu’à tout récemment premier vice-président à la Caisse de dépôt et placement du Québec, poste qu’il a quitté pour rejoindre la CAQ.