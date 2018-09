Comment améliorer l’efficacité énergétique de sa maison

Réduire vos dépenses tout en adhérant à un mode de vie plus écologique? C’est possible en améliorant l’efficacité énergétique de votre maison.

Bien qu’il soit désormais tendance, le passage au vert est surtout indispensable pour la sauvegarde de l’environnement. Cette prise de conscience écologique a donné naissance à différents moyens pour améliorer l’efficacité énergétique de son habitation.

Que vous soyez locataire ou propriétaire, il est indispensable de faire attention à sa consommation énergétique pour éviter les dépenses inutiles. Vous serez heureux d’apprendre qu’il est possible de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de votre demeure grâce à des améliorations bien pensées.

Surveiller sa consommation énergétique

Parce qu’il est plutôt difficile de calculer sa consommation énergétique quotidienne, il existe des moniteurs d’énergie pouvant vous aider à économiser jusqu’à 30% de votre consommation énergétique. Rattaché à un logiciel informatique, il est désormais possible de surveiller sa consommation énergétique, de calculer la température ambiante et l’humidité relative directement sur son ordinateur ou son téléphone intelligent.

Une autre façon de garder un œil sur sa consommation électrique serait de compléter un audit énergétique de la maison. Cet audit est un excellent moyen pour définir avec précision quelles sont les zones de la maison qui requièrent une amélioration en termes d’efficacité énergétique.

Utiliser des ampoules basse consommation

Saviez-vous qu’un foyer moyen consacre environ 10% de son budget énergétique à l’éclairage? Grâce à des ampoules de basse consommation, vous parvenez à réduire votre consommation énergétique de moitié comparé à des ampoules incandescentes ordinaires.

Vous ne serez pas étonné d’apprendre que le marché de l’éclairage regorge de modèles écologiques permettant des économies d’énergie. Il y en a pour tous les besoins et surtout pour différents budgets. Quand on parle d’écologie, on parle également de durabilité. Bien qu’elles soient plus coûteuses à l’achat, les ampoules D.E.L. vous permettront de maximiser vos économies sur le long terme.

Remplacer sa vieille fournaise

Souvent, une ancienne fournaise peut être un véritable handicap en matière d’efficacité énergétique. C’est pourquoi il serait judicieux de remplacer ce système par un appareil de chauffage qui consomme moins d’énergie. Optez pour l'installation d'un four à condensation qui va grandement contribuer à réduire votre fracture d’électricité.

Vous ne parvenez pas à déterminer si votre installation de chauffage est efficace ou pas? Sachez que vous pouvez faire appel à un vérificateur de consommation d'énergie afin d’évaluer les performances du système présent ainsi que la consommation globale de votre habitation.

Améliorer l’isolation de sa maison

On ne le dira jamais assez, l’isolation est un aspect très important de la consommation énergétique. Chaque jour, une importante quantité de chaleur est gaspillée via des recoins mal isolés. Grenier, toiture, portes et fenêtres qui n’ont pas été scellés convenablement peuvent être sujets à une forte perte d’énergie, en particulier durant la période hivernale.

Une isolation efficace est la clé pour réduire vos factures d’électricité. Il existe plusieurs techniques qui peuvent transformer les performances énergétiques de votre maison, notamment grâce à des matériaux durables pour une consommation encore plus verte.

Remplacer les anciennes portes et fenêtres

Si vos portes et fenêtres peinent à retenir la chaleur ou la fraîcheur à l’intérieur de la maison, alors il serait plus sage de les faire remplacer. En effet, votre système de chauffage et de climatisation n’aura pas d’autre choix que de travailler plus fort pour combler les pertes d’énergie, ce qui fera d’autant plus grimper la facture énergétique. Vous trouverez sur le marché une multitude de modèles de portes et fenêtres qui vous permettront d’augmenter les performances de votre maison pour enfin parvenir à minimiser les coûts relatifs à la consommation d’énergie.

Vous l’aurez compris, il est possible d’optimiser l’efficacité énergétique de sa maison en procédant à quelques améliorations techniques. Il existe des professionnels en rénovation qui peuvent évaluer et déterminer les améliorations à mettre en place au sein de votre maison.

SoumissionRénovation.ca a été créé dans le but d’aider les particuliers à trouver un entrepreneur pour réaliser un projet de rénovation. Vous serez ainsi mis en relation avec son réseau d’entrepreneurs qui compte déjà plus de 6000 professionnels certifiés.