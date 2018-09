Dur, dur de travailler au fédéral

OTTAWA | Problèmes de communication et d’empathie, stress élevé et même intimidation. Un premier rapport souligne de nombreux problèmes relativement au climat de travail dans l’un des plus importants ministères fédéraux... et certaines solutions plutôt originales.

Dans son premier rapport annuel publié un peu plus d’un an après la création de son bureau en février 2017, l’ombudsman de la santé mentale fait un recensement de plusieurs enjeux qui lui ont été rapportés par des fonctionnaires de Services publics et approvisionnement Canada (SPAC).

Ayant rencontré plus de 500 fonctionnaires du cinquième plus important ministère fédéral en termes d’employés, il a notamment recensé des problèmes de :

Harcèlement, intimidation et manque de respect

Manque de communication, de confiance et d’empathie entre des employés et leur employeur

Incivilité, notamment entre employés et cadres

Favoritisme, manque d’équité et de transparence

Charge de travail et de niveau de stress parfois excessifs

« Les problèmes ne sont pas nécessairement généralisés, mais on les retrouve dans plusieurs poches à travers les bureaux du ministère qui sont problématiques. Après près d’un an de rencontres, je constate qu’il y avait un réel besoin pour un ombudsman de la santé mentale », indique André Latreille.Le rapport fait également état de certaines solutions parfois très créatives, voire saugrenues, pour réduire le niveau de stress et lancer des conversations sur la santé mentale dans le ministère.

Attention rapide requise

M. Latreille indique dans son rapport que pas moins d’une personne sur trois lui parlait d’un problème de soutien psychologique qui requérait une attention rapide. Un autre 20 % a souligné un problème de culture organisationnelle.

« Contrairement à plusieurs autres ministères, Services publics et Approvisionnements est un endroit opérationnel, avec tout le stress qui accompagne ce type de travail. Donc c’est important de se rappeler que ça va bien tant que les gens vont bien », souligne-t-il.

Celui-ci se dit très satisfait du fait que la direction du ministère a accepté toutes les recommandations qu’il a formulées depuis un an et agit déjà pour les appliquer.

Pour sa part, l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) se réjouit de la création du bureau de l’ombudsman dans ce ministère.

« Dès que des employés ont la chance de parler à quelqu’un de façon confidentielle, ils racontent leurs histoires d’horreur [...] L’enjeu avec un mauvais climat de travail est que ça a un impact important sur tout le monde », analyse Denis St-Jean, agent national en santé et sécurité.

Quelques pratiques « exemplaires » selon l’ombudsman

Mouvement de pleine conscience

« Chaque lundi matin, un nombre grandissant d’employés de SPAC se réunissent 30 minutes pour faire une courte séance de méditation, discuter du sujet du jour et prendre l’engagement de pratiquer la pleine conscience dans la journée en se laissant guider par une intention choisie, par exemple “voir le bon en autrui”. Le mouvement de la pleine conscience vise à améliorer le milieu de travail en encourageant la compassion envers soi-même et le fait de prendre soin de soi et, de là, la résilience et l’établissement de liens significatifs. »

Le programme de reconnaissance

« Le programme de reconnaissance sensibilise tous les employés à l’importance de reconnaître les gens, leur travail, leurs idées et leurs réussites. Qu’il s’agisse d’activités de reconnaissance officielle, dans le cadre d’une remise de prix, ou informelle, avec des ballons, toute occasion est bonne pour souligner le travail d’une personne ». Sur la photo, « les “bravos” flottent fièrement dans l’air du Centre des pensions », explique le rapport.

Comité de créativité du Centre des pensions

Œuvrant à l’extérieur des heures de travail, le comité a pour objectif « d’inspirer et de célébrer la créativité, l’énergie positive et la santé mentale de tous les employés par l’entremise de projets artistiques et du pouvoir de guérison de la nature. Il a été proposé au comité de créativité de rendre plus accueillante la réception du Centre des pensions. [...] Aujourd’hui, 150 jolis morceaux de bois ornent le vestibule des ascenseurs auxquels s’ajoute une plaque commémorative »

Assez difficile de travailler au Centre de paye

Le climat de travail est tellement difficile au Centre de paye à Miramichi, où travaillent les fonctionnaires affectés à la réparation du fiasco du système de paye Phénix, que l’ombudsman n’a même pas attendu la publication d’un rapport préliminaire pour améliorer le sort des employés qui y travaillent.

« À la suite d’une visite régionale d’une semaine au Centre [...] au mois de mai 2017, l’ombudsman a formulé de vive voix certaines recommandations à la sous-ministre, dont la création d’une équipe de soutien multidisciplinaire qui serait attitrée au Centre de paye », peut-on lire dans une version préliminaire de son rapport publié à l’automne dernier.

Cas spécial

En entrevue au printemps, l’ombudsman André Latreille a révélé que le niveau de stress très élevé et le climat de travail difficile pour les employés à Miramichi est la raison pour laquelle cet endroit est le seul à avoir une section complète qui lui est consacrée dans son rapport.

« Il y a beaucoup de travail à faire pour les conseillers en rémunération là-bas. Si les gens appellent au centre de paye, ce n’est généralement pas parce qu’ils sont contents », avait dit M. Latreille.