Ergonomie : comment améliorer l’organisation de sa cuisine

Une cuisine ergonomique permet de travailler et d’utiliser la pièce en tout confort. Découvrez comment organiser une cuisine pour optimiser son aménagement.

L’ergonomie est un terme que l’on retrouve de plus en plus dans les ameublements et les installations résidentielles. La cuisine est sans doute la pièce qui se doit d’être la plus ergonomique dans une maison. Cet espace doit être confortable, car on y passe beaucoup de temps à manger, cuisiner et se rassembler en famille.

Avec des mouvements optimisés et une moindre pression exercée sur le corps, une cuisine au design ergonomique changera votre manière d’interagir avec les différents appareils et accessoires de la cuisine.

Installer des comptoirs adaptés

Les dimensions des comptoirs de cuisine vendus sur le marché sont souvent standards. En forçant votre corps à s’adapter à un comptoir trop haut ou trop bas par rapport à votre taille, ce sont vos os et votre colonne vertébrale tout entière que vous endommagez. À long terme, cette mauvaise habitude pourrait avoir des conséquences néfastes sur votre santé.

Une cuisine ergonomique comporte des comptoirs à hauteur variable pour les différents besoins. Ainsi, la hauteur du comptoir où l’on prépare les plats debout ne doit pas être la même que celle du comptoir où l’on mange assis.

Opter pour des étagères coulissantes

Vous êtes-vous déjà retrouvé accroupi sur le sol de la cuisine à chercher un ustensile au fond du placard du bas? Rassurez-vous, la réponse est oui pour une majorité de personnes. Grâce aux étagères coulissantes, vous ne rencontrerez plus ce genre de mésaventure et votre dos vous en sera d’autant plus reconnaissant.

Étagères de garde-manger, supports d’épices, ou système de rangement d’appareils électriques, il existe des étagères coulissantes adaptées à tous les besoins. Ce type de rangement ergonomique réduit les flexions et les pressions inutiles qui font tant souffrir votre corps.

Le choix du plancher

Inutile de compter le nombre d’aller-retour que vous faites dans la cuisine durant la préparation d’un repas. Pour cette principale raison, il est recommandé de choisir un plancher qui favorise l’absorption des poids en mouvement. Le liège, le bois et le caoutchouc sont des matériaux beaucoup plus adaptés pour assurer le confort dans une cuisine comparés au carrelage et au béton.

La forme de la cuisine

Même si la plupart des cuisines se concentrent sur certains choix standards, il y en a qui sont plus ergonomiques que d’autres. La forme de la cuisine doit vous permettre de vous déplacer aisément, tout en ayant un accès facile aux accessoires, vaisselles, aliments et appareils électriques. Le choix de la forme de la cuisine dépendra de l’espace dont vous disposez et du nombre de personnes qui vont circuler dans cet espace, afin que tout le monde apprécie de passer du temps dans cette pièce à vivre.

Idées astucieuses

L’ergonomie dans la cuisine, c’est surtout une question de détails qui vont améliorer l’expérience utilisateur. Souvent quelques petites modifications suffisent à maximiser votre confort et vous faire d’autant plus apprécier cet espace.

Une idée serait d’installer des barres transversales en dessous des comptoirs pour reposer les pieds des personnes assises. De la même manière, il est recommandé d’installer les prises électriques à votre hauteur en dessous des armoires supérieures. Vous évitez ainsi d’être gêné, avec des prises difficilement accessibles qui vous obligent à vous déplacer d’un bout à l’autre pour brancher vos appareils.

Une autre astuce serait d’investir dans des racks multirangements qui sont reconnus pour leurs avantages ergonomiques. Il faut alors veiller à ranger les éléments en fonction de leur poids. Pour éviter d’étirer vos muscles, il est conseillé de ranger les objets les plus lourds entre les hanches et les épaules et les articles dont le poids est moyennement lourd seront placés au-dessus du niveau des yeux.

Installer une cuisine ergonomique

Si vous voulez profiter des conseils d’un professionnel pour l’installation d’une cuisine ergonomique, sachez qu’il existe des entrepreneurs certifiés qui sauront vous construire une cuisine sur mesure.

Parce que nous savons à quel point le choix d’un entrepreneur peut être difficile, SoumissionRénovation.ca a été créé dans le but de vous faciliter les recherches en vous trouvant des entrepreneurs de qualité. En quelques clics seulement vous serez mis en contact avec des entrepreneurs de notre réseau qui compte déjà plus de 6000 professionnels certifiés.