Et on monte le son...

« On dit “le” radio quand on parle de l’appareil (radio) et “la” radio quand il est question de la station de radio ? » s’interroge J. Fontaine. Autant comme abréviation de radiodiffusion (j’ai entendu cette chanson à la radio) que pour désigner le poste récepteur, le nom radio est féminin (j’ai cassé ma radio). Radio sert aussi d’abréviation au mot féminin radiologie. Ex. : Valdemar s’est probablement fracturé le tibia ; il faudrait faire une radio de sa jambe. Les mots commençant par radio sont masculins, féminins ou épicènes (nom épicène : qui a la même forme aux deux genres). Il existe près de 900 mots commençant par radio. J’éviterai ici d’en dresser la liste complète... On s’en doute, radiologie et radiothérapie sont des noms féminins ; radioréveil et radioreportage commandent des accords au masculin ; tandis qu’on dit un ou une radiothérapeute et une ou un radiologiste. Radio doit se coller au mot qui le suit à moins qu’il y ait choc entre le o (de radio) et les voyelles i, u ou... o. Ex. : Simone est radio-oncologue (nom épicène).