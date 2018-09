Internet et l'État

J’habite la campagne. À une heure de Montréal. Mon service Internet est pourri, comme presque partout en région. Nos gouvernements n’ont jamais vu l’intérêt de couvrir le Québec d’un service Internet digne du XXIe siècle.

Quelle myopie.

Imaginez toutes les entreprises en région, grandes et petites, les fermes, les usines locales, les dépanneurs qui doivent passer des commandes, les petits entrepreneurs qui aimeraient vendre leurs produits de part le vaste monde, les gens qui doivent acheter en ligne parce que leur patelin est trop petit pour combler leurs besoins : combien de gens ne peuvent même pas envoyer un courriel ?

Québec solidaire a la solution : un service Internet étatique, nationalisé mur à mur. Moins cher que les gros joueurs, disent-ils. Bien oui. Eux peuvent compter sur des prix avantageux de la part de leurs fournisseurs en raison de leur volume d’affaires et de leur expertise.

Et puis, nous savons tous que les gouvernements possèdent le secret pour offrir de meilleurs services à meilleurs coûts que quiconque d’autre. Le système de santé en est la preuve. Le ministère des Transports aussi. Combien d’autres exemples nous faut-il ?

Créer un réseau Internet à la grandeur du Québec coûterait des centaines de millions. Une seule tour coûte plus d’un millions $. Il en faudrait des centaines. Des employés, des techniciens, des véhicules, des locaux, des centres de contrôle, un système informatique complexe, étendu. La spécialité du gouvernement du Québec...

Et qu’est-ce que Québec solidaire connait aux réseaux Internet ?

L’an dernier, Philippe Couillard a annoncé que le gouvernement subventionnerait à la hauteur de 100 millions $ l’accès à l’Internet haute vitesse à 100 000 foyers. En plus des investissements privés. C'est un début mais ce n'est pas assez. Personne n'accorde assez d'attention, ou la bonne attention, à ce dossier prioritaire.

Québec solidaire ne remportera pas les élections le 1er octobre. Mais ce parti aime alimenter les fantasmes de plusieurs Québécois qui croient encore, malgré l'évidence du contraire, que le gouvernement fait les choses mieux que quiconque, plus efficacement et à moindre coût. Et que le gouvernement a la solution à tout et que c’est son rôle de faire concurrence à l’entreprise privée.

Pour offrir un service Internet de qualité en région partout au Québec, il faudra des investissements de l’État, cela ne fait aucun doute. Notre géographie l’exige mais de là à transformer l’État en fournisseur de services Internet tous azimuts, il y a une marge.

Enfin, aucune comparaison avec Hydro-Québec ne tient. Ce sont deux modèles d’affaires complètement différents. Par contre, Hydro-Québec, spécialiste des poteaux, de la fibre optique et du câblage, pourrait contribuer à améliorer l’accès à Internet en partageant sa fibre optique excédentaire. C’est du moins le souhait de la Fédération québécoise des municipalités. En fait, on en parle depuis au moins 20 ans. Mais rien ne bouge. Les coûts, dit-on.Toujours les coûts. Seuls l'extrême gauche s'en fiche.

Et vous savez pourquoi rien ne bouge ? Parce que les partis politiques se tartinent bien des régions, sauf lorsqu'il s’agit d’enjeux strictement locaux qui amènent des votes aux notables du coin.

Étendre le réseau Internet à l’ensemble du Québec est un projet national qui exige une concentration d’énergies et de volonté à tous les niveaux, et avec tous les partenaires disponibles et dont les bénéfices rejailliront sur tous les Québécois.