Jour J – 28 : Garder le rythme

Depuis le début de la campagne électorale, les chefs ont sillonné le territoire québécois pour tenter de rencontrer le plus de citoyens possible. Et ils ne font que commencer.

Au-delà des annonces qui se multiplient, l’objectif est surtout de montrer aux Québécois que leur région et leur coin de pays sont importants pour chaque formation politique.

Rien ne sert de courir

Comme l’illustrait Jean de La Fontaine dans sa célèbre fable, rien ne sert de courir, il faut partir à point.

En déclenchant la campagne 39 jours avant le scrutin, Philippe Couillard voulait se donner plus de temps pour visiter la totalité de notre territoire immense.

Devant sa décision, ses adversaires ont été forcés de réorganiser leurs tournées pour meubles 6 jours supplémentaires de campagne alors qu’on sait que leur agenda était probablement déjà bien organisé.

On serait naïf de croire que les annonces auxquelles on assiste sont improvisées. Les lieux sont soigneusement sélectionnés, les hébergements réservés, les supports visuels imprimés et la séquence des annonces déterminée de longue date. C’est l’un des avantages des élections à date fixe.

On peut d’ailleurs se demander si la décision de François Legault de prendre congé un samedi de campagne ne tenait pas du fait qu’il s’est retrouvé avec un trou dans son horaire à cause du déclenchement hâtif.

De même, c’est peut-être pour cette raison que Québec solidaire a choisi de commencer sa campagne sans autobus, sur le territoire Montréalais.

Ménager la chèvre et le chou

En organisant leurs tournées, les partis doivent penser à ménager la chèvre et le chou.

Ils veulent d’une part multiplier les annonces et les visites, mais ils doivent d’autre part penser à ne pas épuiser les électeurs et surtout les journalistes qui couvrent leur campagne.

Maintenant que les électeurs sont courtisés par 4 partis politiques importants, le risque est grand de les saturer d’annonces et de perdre leur attention.

Le risque est aussi très élevé d’irriter les journalistes qui suivent les caravanes. Chaque annonce et chaque déplacement « barouette » un peu les journalistes qui n’ont d’autre choix que de se plier au rythme des chefs.

La campagne exige une flexibilité qui peut facilement causer des tensions dans les équipes . On l’a vu quand Jean-François Lisée a perdu sa responsable de tournées la semaine dernière.

On l’a vu également quand François Legault a brillé par son absence lors de la rencontre des chefs avec l’UPA pour faire front commun en faveur de la protection du système de gestion de l’offre.

Il reste maintenant 28 jours à la campagne électorale. Exactement 4 semaines.

Les chefs de partis vont poursuivre leur tournée sachant que pour certains, c’est une tournée d’adieu.

Sauront-ils maintenir le rythme pour terminer ce marathon en pleine forme ?