La renaissance du Strom Spa nordique à Mont-Saint-Hilaire

À notre arrivée, je n’ai pas reconnu le spa même si j’y étais déjà allé. La reconstruction et le réaménagement de la station thermale, aux abords du chemin de la Montagne, en ont fait un havre de paix remarquable. Il y a deux fois plus de bains qu’avant et au moins deux fois plus d’espace.

Photo courtoisie, Bianca Des Jardins

Dans le vaste bâtiment contemporain qui a remplacé la maison, il y avait pas mal de monde à la réception. Pourtant, une fois sur le site pour les bains, c’est tranquille.

Paisible et discret

Photo courtoisie, Bianca Des Jardins

Ici et là, sous les arbres, on déniche des coins discrets pour se détendre après être passé d’un bain de vapeur à un bassin glacé, ou encore d’un bain à remous chaud à une douche froide.

Photo courtoisie, Bianca Des Jardins

Chose rare dans un spa, il y a une piscine aux eaux tempérées pour se prélasser. Des chaises longues sont disposées aux alentours. C’est agréable et paisible.

Un massage surprenant

Ma compagne et moi avons vécu l’expérience d’un massage dans une yourte. Histoire de faire changement du suédois, j’ai opté pour un californien axé sur la détente avec des mouvements plus enveloppants.

Mon amoureuse a choisi le Strom, un « massage thermal » l’a-t-elle nommé spontanément, combinant des techniques traditionnelles aux manipulations en alternance de pierres chaudes et de pierres froides. Fatiguée à l’arrivée, elle en est ressortie revigorée.

Au bistro

Nous avons passé beaucoup de temps à manger et parler sur la terrasse du bistro. C’était fort plaisant.

Photo courtoisie, Bianca Des Jardins

Savoureux, les plats sont à la fois nourrissants et légers pour ne citer que le fromage halloumi grillé menthe et chili. Nos deux coups de cœur : le saumon gravlax en entrée et l’éponge au thé matcha avec fraises et camomille comme dessert.

Une bonne note aussi pour le service, courtois et connaisseur.

EN BREF

Accès aux bains : à partir de 39 $

Massages : à partir de 74 $

Autres Strom Spa : Île-des-Sœurs, Sherbrooke et Vieux-Québec

514 761-7900

stromspa.com

D’autres idées pour le week-end

Un gîte troglodytique

Chez Entre Cîmes et Racines, à Eastman, un troisième gîte troglodytique s’est ajouté, soit le Seigneur des Bois. Lumineux. Sans électricité. Toilette sèche intérieure.

► entrecimesetracines.com

En nature à Shawinigan

Le parc de l’île Melville, c’est une voie navigable sur la Saint-Maurice et des sentiers pédestres. Parcours D’Arbre en Arbre. Camping, chalets-yourtes et auberge.

► ilemelville.com

Séjour en tente Huttopia

Le centre de villégiature Huttopia Sutton loue ses tentes tout équipées jusqu’au 8 octobre. Sentiers pédestres. Vélo de montagne. Coin détente au Centre de vie.

► canada-usa.huttopia.com