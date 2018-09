Le pétrole? Beurk!

Honteusement pathétique. Voilà ce qui me vient en tête pour décrire ce à quoi nous avons assisté lors d’un débat sur l’environnement, mardi dernier, sur les ondes de la télévision d’État.

Fallait voir ça. Les quatre partis politiques qui veulent supposément notre bien, verser dans une surenchère de dégoût envers le méchant pétrole ou le gaz de satan-schiste.

« Nous, on ne veut pas faire de trous dans le sol », scandait l’un. « Mais, nous, on veut encore moins que vous », de répondre l’autre. « Ah, si vous saviez à quel point nous, nous allons l’interdire ! Nous allons même bannir le mot du dictionnaire de la langue française. » J’exagère à peine.

S’enrichir ? Nah !

À l’aube du lancement de la campagne électorale, Le Journal a publié le guide « 20 idées pour le Québec ». Personnellement, j’avais opté pour le thème de l’exploitation de nos ressources pour nous enrichir et nous affranchir de notre dépendance à la péréquation, notamment. Parce que oui, il est possible d’exploiter notre sous-sol sans tout saccager et en étant responsable et équitable.

Bref, j’espérais qu’un parti politique se montre suffisamment audacieux pour prendre des engagements fermes en ce sens. C’était utopique, malheureusement.

Tous les partis, les uns après les autres, nous répètent plutôt à quel point ils veulent éviter cela à tout prix, préférant téter les mamelles de l’Ouest canadien et/ou imposer et taxer toujours davantage le payeur de taxes.

Hypocrisie

Même la CAQ a retiré de son programme les mots « gaz de schiste » et « pétrole » au cours des dernières heures. Quelle hypocrisie crasse de nos politiciens ! Comme si nous n’avions plus besoin de ces ressources.

La palme du ridicule revient au parti éleveur de licornes, Québec solidaire, qui ne cesse de vouloir démontrer qu’ils sont maintenant parmi les grands, en expliquant qu’ils ont eux aussi désormais un autobus de campagne. Tsé, ceux qui brûlent du gros fuel sale. Pathétique, j’vous dis.