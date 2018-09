Le «relooking» web de la CAQ

Photo Pierre-Paul Poulin Le chef de la CAQ, François Legault, et sa candidate Danielle McCann, possible future ministre de la Santé si la CAQ forme le prochain gouvernement. Comme quoi, l'arrivée bâclée de Gertrude Bourdon au PLQ après avoir fortement «magasiné» une candidature à la CAQ, a donné l'occasion au chef caquiste de recruter un présumé «plan B» bien plus prometteur dans les faits que Mme Bourdon, son ex-«plan A)...