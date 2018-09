Le trois quarts des détenus canadiens grossissent derrière les barreaux

Pas moins de trois Canadiens sur quatre qui passent au moins six mois dans un pénitencier fédéral ressortiront de derrière les barreaux plus gros qu'ils ne l'étaient au moment d'être incarcérés.

C'est à tout le moins la conclusion à laquelle est parvenue une équipe de chercheurs canadiens qui s'est intéressée au poids de 1420 détenus enfermés dans des pénitenciers de l'Ontario et des Maritimes, en 2016 et 2017. Seuls des détenus ayant purgé au moins six mois de détention, avec une moyenne de 5 ans d'emprisonnement, ont été retenus pour l'étude

Les scientifiques ont découvert qu'en moyenne, les détenus ont gagné 6,2 kg et vu leur indice de masse corporelle (IMC) s'accroître de 2 points entre le moment où ils sont entrés au pénitencier et celui où les mesures ont été prises. En moyenne, les détenus ont gagné 1,5 kg par année de détention, ont noté les chercheurs.

Au moment d'entrer en détention, deux détenus sur trois dépassaient le poids santé, avec 39,4 % des prisonniers en surpoids et 26,6 % obèses. Si le nombre de personnes en surpoids n'avait guère varié au moment de la prise de données pour l'étude, la prévalence de l'obésité avait, elle, atteint 45,4 %. Autrement dit, le nombre d'obèses s'est accru de 71 % au cours de la détention.

En parallèle, le nombre de détenus présentant un IMC normal entre 18.5 et 24.9 a chuté de moitié. Pas moins de 73 % des détenus analysés ont gagné du poids en purgeant leur sentence, ont souligné les chercheurs.

Les détenus ne sont pas tous égaux devant la prise de poids. Les autochtones ont tendance à gagner plus de poids que les prisonniers d'autres origines ethniques, de même que les détenus plus âgés. Ceux incarcérés en Ontario ont aussi pris plus de poids que ceux purgeant leur peine dans les Maritimes.

Les chercheurs n'ont toutefois pas noté de différence entre les prisonniers francophones et anglophones, entre les hommes et les femmes et entre les différents systèmes alimentaires des pénitenciers.

«Notre étude démontre que les institutions carcérales canadiennes offrent un environnement obésogène. [...] Relâcher des prisonniers dans un état de santé moindre qu'au moment de leur admission au pénitencier est un scénario probable», ont écrit les chercheurs en guise de conclusion.

Ceux-ci estiment que d'autres recherches seront nécessaires pour rendre les pénitenciers moins susceptibles de favoriser l'obésité. En ce sens, ils ont fait remarquer qu'une autre étude a démontré que les prisonniers incarcérés au Japon sortent de prison plus mince, notamment en raison d'une diète stricte et d'une obligation de travailler et de faire des exercices au quotidien.

L'étude réalisée par des chercheurs affiliés à l'Université d'Ottawa et à l'Institut de recherche de l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario a été publiée à la fin août dans le «Canadian Medical Association Journal».