Les «papis» font du rock

Il n’y a pas d’âge pour faire du rock. Que ce soit Paul McCartney, Mick Jagger, Neil Young ou encore Iggy Pop, le passage des années ne semble pas vouloir les arrêter. Voici dix artistes connus mondialement qui continuent de faire de la tournée malgré leurs 70 ans et plus. Avec mon cœur de rocker...

Paul McCartney (76 ans)

Photo d’archives, AFP

L’ancien Beatle viendra nous visiter à nouveau dans quelques jours, au Centre Bell et au Centre Vidéotron. Véritable force de la nature, Macca réussit encore régulièrement à donner de longs et généreux concerts de trois heures sans presque prendre une seule goutte d’eau.

Roger Waters (74 ans)

Photo d’archives, AFP

Reconnu pour ses concerts à grand déploiement, le fondateur de Pink Floyd aime encore manier la basse devant d’immenses foules. On l’a récemment vu à Montréal et Québec avec son concert Us + Them...

Mick Jagger (75 ans)

Photo d’archives, AFP

Le poids des années ne semble pas encore peser sur Mick Jagger, qui se déhanche toujours allègrement dans les concerts des Rolling Stones. Loin de se tenir tranquillement dans un coin, sur la scène, Jagger profite généralement des longues passerelles mises à la disposition du groupe pour aller courir tout près de la foule.

Roger Daltrey (74 ans)

Photo d’archives, WENN

Qu’il soit en solo ou avec The Who, Daltrey a encore une énergie débordante. L’an dernier, sur les plaines d’Abraham, Daltrey et son comparse de longue date, Pete Townshend, âgé de 73 ans, avaient offert une performance ponctuée des grands succès de la formation britannique.

Rod Stewart (73 ans)

Photo d’archives, Agence QMI

L’ancien rockeur a peut-être ralenti un peu au courant des années, mais il offre encore des spectacles où la danse est mise de l’avant. En mars dernier, au Centre Bell, le chanteur s’était montré très généreux dans un concert de deux heures rempli de succès.

Neil Young (72 ans)

Photo d’archives, AFP

Le rockeur canadien par excellence fait encore à sa tête sur scène. En juillet dernier, au Festival d’été de Québec, Young a amorcé son concert avec un jam... de 15 minutes ! Mêlant le rock et le folk, l’artiste livre encore des spectacles qui valent le détour.

Iggy Pop (71 ans)

Photo d’archives, WENN

Parmi tous les rockeurs septuagénaires encore actifs, Iggy Pop est le seul à pousser l’audace jusqu’à chanter torse nu, comme s’il avait encore 20 ans. Peu importe qu’il n’ait plus le physique d’un jeune premier, « le parrain du punk » ne semble pas connaître le mot « retraite ».

Robert Plant (70 ans)

Photo d’archives, AFP

Led Zeppelin est peut-être mort, mais Robert Plant est encore très vivant sur scène. L’an dernier, le rockeur a lancé son 11e album solo, Carry Fire, qui a reçu d’excellentes critiques. En compagnie du groupe Sensational Space Shifters, Plant est en pleine tournée intensive cet automne. Et oui, il reprend des chansons de Led Zeppelin !

Steven Tyler (70 ans)

Photo d’archives, WENN

Difficile de croire que le chanteur d’Aerosmith a lui aussi rejoint le groupe des rockeurs de 70 ans. Après avoir été juge à American Idol, et lancé un premier album solo country, Tyler a annoncé qu’il rejoindra ses comparses d’Aerosmith au Park Theater de Las Vegas, pour une résidence au printemps 2019.

Alice Cooper (70 ans)

Photo d’archives, WENN

L’an dernier, Alice Cooper a lancé son 27e album en carrière, Paranormal. Le disque comprenait notamment des apparitions de Larry Mullen Jr (U2), Roger Glover (Deep Purple) et Billy Gibbons (ZZ Top). Même s’il a franchi le cap des 70 ans, Cooper continue de livrer des concerts où les costumes, les maquillages et les têtes de mort sont de mise.

Ils ne sont pas les seuls

Les McCartney, Jagger, Young et cie ne sont pas les seuls septuagénaires à faire encore de la tournée. Parmi les musiciens d’envergure internationale, on retrouve notamment Bob Dylan (77 ans), Brian Wilson (76 ans), Jeff Beck (74 ans), Eric Clapton (73 ans), Carlos Santana (71 ans) et Elton John (71 ans). Et les femmes, elles ? Les rockeuses âgées de plus de 70 ans encore actives sont moins nombreuses que les hommes, mais on compte tout de même la chanteuse de Blondie, Debbie Harry (73 ans), Patti Smith (71 ans) et Stevie Nicks (70 ans).