Les séries québécoises et le contenu francophone parviennent à garder un attrait pour les jeunes

Les séries québécoises et le contenu francophone parviennent toujours à séduire, en partie, les jeunes internautes québécois de 12 à 25 ans, montre des données collectées par le CEFRIO, un centre de recherche sur le numérique.

Selon l'étude dévoilée lundi, les jeunes sont de plus en plus attirés par le contenu en ligne, délaissant la télévision traditionnelle pour les plateformes d'écoute en continu où ils peuvent visionner des séries, films et autres vidéos à leur guise.

Malgré cette migration dans un univers où le contenu anglophone domine, les jeunes Québécois demeurent attachés au français. Ainsi, 58 % des répondants ont affirmé visionner «toujours» ou «la plupart du temps» du contenu en français sur internet, tandis que 32 % des jeunes ont confié regarder «parfois» des vidéos francophones.

La place du contenu en français dans les habitudes d'écoute des jeunes chute cependant au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Alors que 31 % des adolescents de 12 à 15 ans écoutent «toujours» des vidéos dans la langue de Molière, ils ne sont plus que 18 % à faire de même entre 19 et 25 ans.

Séries et vidéos en français

Pourtant, les jeunes de 19 à 25 ans demeurent intéressés par le contenu francophone. Notamment, 14 % d'entre eux ont confié avoir regardé la série Unité 9 de Radio-Canada, faisant de l'émission la seconde plus populaire dans ce groupe d'âge, devant Game of Thrones, mais derrière The Walking Dead.

Très friands de YouTube, les jeunes internautes sont aussi nombreux à consommer du contenu francophone sur la plateforme de partage de vidéos. Notamment, le Français Cyprien possède la chaine YouTube la plus populaire dans tous les groupes d'âge, tandis que le Français Squeezie arrive deuxième chez les 12 à 15 ans et les 16 à 18 ans.

Au fur et à mesure qu'ils vieillissent, les jeunes ont cependant tendance à trouver de moins en moins de leur goût le contenu francophone qu'ils trouvent en ligne. «Il y a ici certainement une indication d’un besoin pour développer davantage de contenus pour rejoindre ce jeune marché, d’autant plus que des séries comme Unité 9 ou Série noire ont connu un grand succès, particulièrement auprès des jeunes de 19 à 25 ans», a souligné le CEFRIO.

Les chercheurs ont réalisé leur étude en se basant sur des groupes de discussions et sur un sondage réalisé par la firme Léger, qui a été réalisé auprès de 1504 jeunes de 12 à 25 ans, du 7 au 20 février 2017.