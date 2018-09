Philippe Couillard fait de François Legault sa cible privilégiée. Il y met une ardeur féroce, conscient que le soir de l’élection il risque de ne pas avoir le cœur à rire.

Quant à Jean-François Lisée, il use de son intelligence décapante pour déstabiliser François Legault par des coups fourrés, allant même jusqu’à désorganiser son horaire infernal pour être présent à l’UPA à Longueuil jeudi dernier, où l’a rejoint Philippe Couillard, afin d’isoler François Legault retenu au Saguenay.

L’énergie déployée par messieurs Couillard et Lisée pour piéger François Legault va s’accentuer dans les semaines à venir. D’autant que les frasques de certains candidats risquent encore d’être mises à jour.

Défi psychologique

Les sondages favorables à la CAQ ne sont pas coulés dans le béton selon les spécialistes. Cela signifie qu’avant d’arriver à la victoire finale le 1er octobre, François Legault doit remporter une victoire psychologique.

Or l’homme est naïf et semble ébranlé par les salves qui ne cessent de l’atteindre. Le chef de la CAQ ne possède ni le verbe dévastateur de Jean-François Lisée ni l’arrogance intellectuelle de Philippe Couillard.

François Legault n’est pas un filou, ignore la suffisance et semble mal à l’aise à jouer au politicien retors.

Rectitude politique

De plus, il est trop sensible aux critiques des réseaux sociaux. Il s’est même laissé convaincre de rayer le mot « natalité » de son programme afin d’épargner le lobby féministe, on le suppose.

François Legault possède une rare qualité : il est d’une honnêteté à toute épreuve. Et il ignore le cynisme.

Le chef de la CAQ doit impérativement démontrer qu’il a le coffre pour devenir premier ministre. Une majorité d’électeurs s’identifie à ses valeurs selon les sondages. Or, toute apparence de défaillance personnelle lui est nuisible. Il doit comprendre qu’il est l’homme à abattre, parce qu’il se rapproche du pouvoir. Qu’il agisse en conséquence.