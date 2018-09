Messi «surpris» par le transfert de Ronaldo à la Juventus

BARCELONE | Lionel Messi a fait part, lundi, du sentiment de surprise qu’il avait ressenti à l’annonce du transfert de Cristiano Ronaldo du Real Madrid à la Juventus Turin en juillet dernier.

«J’ai vraiment été très surpris. Je n’imaginais pas qu’il pouvait quitter Madrid et qu’il irait à la Juve car il y avait vraiment beaucoup de clubs intéressés», a confié l’attaquant vedette du FC Barcelone à Radio Catalunya.

«Mais la Juventus est également une très bonne équipe. Maintenant, avec Ronaldo, elle fait clairement partie des favoris pour la Ligue des champions, alors que son départ a un peu affaibli le Real», a poursuivi l’Argentin.

«Pour Barcelone, il est temps de gagner la Ligue des champions, après avoir été éliminé trois fois de suite en quarts de finale. Cette saison, nous avons les moyens d’y parvenir», a-t-il ajouté.

La concurrence, a toutefois admis «La Pulga», est plus féroce ces dernières années avec l’émergence sur le plan européen de clubs dotés d’énormes budgets: «Avant, tout le monde voulait jouer pour le Barça ou Madrid, qui étaient les meilleurs. Mais maintenant tout est plus serré et il n’y a pas beaucoup de différence entre les équipes de Manchester, le PSG, Madrid, nous, le Bayern (Munich) et les (clubs) Italiens».