News from Genie

So we got some news about Genie. Euh... s’cusez, on a des nouvelles d’Eugenie.

Mlle Bouchard a le don de se faire aimer par le public québécois. L’autre jour, après sa défaite au US Open, le reporter de TSN l’a abordée pour recueillir des commentaires. Elle a dit quelques mots avec un air bête. Puis, comme on le fait parfois avec Lance Stroll et plusieurs autres athlètes, le reporter lui a demandé de résumer sa pensée en quelques phrases en français. Pour les partisans servis par RDS. Elle l’a envoyé promener en lui disant que les règlements de la WTA ne l’obligent pas à parler en français.

Heureusement, quelqu’un à RDS a tellement été ulcéré qu’il l’a précisé en offrant les commentaires en anglais de Mlle Bouchard. On a sans doute apprécié à Québec, Rimouski, Alma, Roberval, Baie-Comeau, Victoriaville, Saguenay, où, comme on le sait, Shakespeare est populaire.

Par ailleurs, on sait depuis Wimbledon qu’Eugenie Bouchard a élu résidence aux Bahamas. Ils sont plusieurs joueurs à s’y être installés pour éviter de se faire tondre par l’impôt. On les comprend.