Omnium Placements Mackenzie : Jean-Philip Cornellier gagne sa place

ÎLE BIZARD – Le Québécois Jean-Philip Cornellier, du club Knowlton, est parmi les sept derniers golfeurs à accéder au tableau de l’Omnium Placements Mackenzie au terme de la qualification finale perturbée par le mauvais temps, lundi, sur le parcours Sud du club de golf Elm Ridge.

Les orages et la pluie torrentielle ont provoqué deux interruptions du jeu totalisant près de trois heures.

Dernier à prendre le départ, Cornellier a obtenu sa place au terme d’une prolongation impliquant les cinq golfeurs qui avaient remis des cartes de 69 (-3). Cornellier n’a pas tardé à mettre la main sur son laissez-passer en calant un oiselet dès le premier trou éliminatoire.

Les Américains Bill Walthouse et Samuel Stevens ont signé des cartes de 65, sept coups sous la normale, pour terminer le parcours de qualification à égalité au premier rang.

Walthouse et Stevens, qui ont inscrit huit oiselets et commis un boguey chacun, ont devancé par un coup leur compatriote Paul Pastone, auteur d’une carte sans bavure ponctuée de six oiselets.

Un autre Américain, Zack Fisher, a pris le quatrième rang après avoir joué 68 (-4).

Brian Carlson, du Connecticut, et Patrick Moriarty, du Maryland, ont obtenu les 6e et 7e places disponibles.

L’Omnium Placements Mackenzie s’amorcera jeudi sur les allées du parcours Nord du club Elm Ridge et offrira un enjeu global de 200 000 $, dont 36 000 $ récompenseront le champion dimanche. Avant-dernier tournoi de la saison du Circuit Mackenzie PGA TOUR Canada, il s’agit d’un événement international de Circuit Canada Pro Tour.

Les Américains Jake Scott et David Tepe, tous deux de l’Ohio, et le Torontois Luke Moser avaient précédemment accédé au tableau de l’Omnium Placements Mackenzie en ramenant des cartes respectives de 68, 69 et 69 à la première qualification disputée en Ontario.

Les dix golfeurs issus des deux parcours de qualification s’ajoutent aux 16 autres joueurs qui ont obtenu un laissez-passer de Circuit Canada Pro Tour et complètent le contingent de 144 compétiteurs provenant d’une quinzaine de pays.

Parmi ceux qui ont obtenu une invitation à se frotter à l’élite du Circuit Mackenzie PGA Tour Canada, on retrouve notamment les gagnants d’événements de Circuit Canada Pro Tour en 2018, soit Chris Malec (Classique Bérard Tremblay), Marc-Étienne Bussières (Tournoi des Maîtres Valeurs mobilières Desjardins – équipe René Gagnon), Tim Alarie (Invitation Desjardins) et Sonny Michaud (Omnium Bâton Rouge), de même que Pierre-Alexandre Bédard, champion de la PGA du Canada, Max Gilbert et Vincent Blanchette qui avait terminé au 22e rang l’an dernier, avec une fiche de moins-7.

Respectivement premier et deuxième au Classement Coors Light, les Ontariens Brendan Leonard et Stephane Dubois accèdent aussi au tableau de l’Omnium Placements Mackenzie, ainsi que les Ontariens Sebastian Szirmak et Mitch Sutton, les premiers au classement des points après les quatre premiers événements de la saison de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour.

Christopher Vandette, de Summerlea, et l’Ontarien Josh Whalen bénéficient des exemptions accordées à Golf Canada tandis que le golfeur amateur Étienne Papineau (Pinegrove), l’Ontarien David Little et la Québécoise Caroline Ciot ont obtenu les laissez-passer mis à la disposition du commanditaire de l’événement. Caroline Ciot deviendra la deuxième professionnelle à participer à un tournoi du Circuit Mackenzie PGA TOUR Canada depuis l’Américaine Jacqueline Bendrick, au BCGolf Championship en 2016.