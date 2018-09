Ottawa joue à la cachette avec ses dépenses

« La majorité de l’information qui est censurée, dans ce cas en particulier, semble être la conséquence de l’appareil de propagande du gouvernement, note l’expert en droit à l’information Sean Holman. Le gouvernement veut pouvoir annoncer des choses quand il le veut, sans tenir compte du moment où le public veut connaître les détails et quand ils seront présentés. Ça me semble une façon très étroite de concevoir l’accès à l’information. »

« On essaie toujours de donner le plus d’information possible, répond de son côté le directeur adjoint de l’accès à l’information chez Patrimoine canadien, Mathieu Labine. Dans cette demande-ci, on n’avait pas le choix de caviarder autant, puisqu’il y avait beaucoup de confidences du Cabinet, qui est vraiment une exclusion de la loi. »