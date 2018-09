Revoilà Nick Foles

Ils ont attendu au dernier moment et entouré leur décision d’une épaisse couche de mystère, mais en fin de compte, les Eagles ont fait le choix qui s’imposait. Nick Foles sera le quart-arrière partant en lever de rideau jeudi face aux Falcons, pendant que Carson Wentz continuera d’aiguiser sa patience.

S’il a protégé jusque là ce qui s’apparentait à une affaire d’État, l’entraîneur-chef Doug Pederson s’est rendu à l’évidence, lundi midi. Apparaissant devant les médias en coup de vent, pendant à peine 20 secondes, il a livré à contrecœur le secret qui en était devenu un de Polichinelle pour ensuite tourner les talons.

« Après plusieurs considérations, Nick Foles sera mon partant à la semaine 1. Ma conférence de presse aura lieu demain [lundi] et je répondrai aux questions à ce moment, mais je voulais que vous l’entendiez de moi. C’est dans l’intérêt supérieur de l’équipe, merci ! », a-t-il débité.

Pas de permission médicale

Au cours des dernières semaines, Carson Wentz s’est entraîné avec ses coéquipiers et a impressionné quant aux progrès réalisés à la suite de la déchirure du ligament croisé antérieur qu’il a subie en décembre et qui a mis fin à sa dernière campagne exceptionnelle.

Toutefois, une telle blessure nécessite une période de réadaptation de neuf à 12 mois et Wentz n’a toujours pas obtenu le feu vert des médecins pour subir des contacts.

Après les Falcons, les Eagles devront patienter 10 jours avant leur prochain match face aux Buccaneers de Tampa Bay et cette fenêtre pourrait changer le portrait.

En pleine confiance

Nick Foles est donc officiellement de retour, même si sa promotion est temporaire dans le siège du conducteur. Ce dernier a beau revendiquer le titre enviable de joueur par excellence du dernier Super Bowl, il semble encore susciter le doute.

Ses prouesses de janvier et février ont vite laissé place à des prestations à oublier lors des récents matchs préparatoires. Sous ses commandes, l’attaque n’a inscrit aucun touché en 10 possessions et il a été victime de deux interceptions, deux échappés et six sacs.

Pour le nouveau coordonnateur offensif Mike Groh, ce n’est surtout pas le moment de paniquer.

« Nous avons connu beaucoup de succès avec Nick et les gars qui jouent avec lui. Je me sens très positif par rapport à lui, à la façon dont il joue. Nous pouvons réellement nous considérer chanceux de l’avoir avec nous », a-t-il insisté, avant de rappeler à juste titre que « les matchs de présaison ne sont pas forcément un bon baromètre pour évaluer la productivité d’un joueur ».

Foles en contrôle

Chose certaine, même si les joueurs sympathisent assurément avec Wentz dans le contexte, ils n’ont eu d’autre choix que de se ranger derrière Foles en lui témoignant toute leur confiance.

« Depuis qu’il s’est amené ici et qu’il a fait ce qu’il avait à faire comme partant, il a toujours eu une présence spéciale. Il a toujours été respecté et il a pris le contrôle de son caucus. C’est ce qu’on veut voir d’un quart-arrière. Je suis extrêmement confiant parce que nous nous fendons tous en quatre à l’entraînement et nous serons prêts », a promis le receveur Nelson Agholor.

Le garde à droite Brandon Brooks a pour sa part résumé sans détour ce que Foles avait démontré à la planète NFL la saison dernière. « Il peut jouer du putain de bon football ! », a-t-il lancé, tandis que les télés l’imploraient de reprendre gentiment son commentaire sans gros mot.

Pour sa part, Wentz, qui s’est défoncé toute la saison morte dans le but d’être prêt pour le premier match, ne s’est pas adressé aux médias. Sur son compte Twitter, le quart-arrière, qui est très religieux, a toutefois laissé un message empreint de sagesse.

« Dans leur cœur, les humains planifient leur parcours, mais c’est le Seigneur qui établit les étapes », a-t-il écrit.

Ne reste plus qu’à lui souhaiter, ainsi qu’aux amateurs, que ces étapes se déroulent rondement.

DES RECEVEURS ÉCLOPÉS

Photo AFP

La situation des quarts-arrière a fait amplement jaser, mais les Eagles ne sont pas sortis du bois au poste de receveur. Alshon Jeffery, qui est manifestement le numéro un, ratera le rendez-vous de jeudi et peut-être même le prochain en raison d’une blessure à l’épaule. Même le réserviste Mack Hollins a raté l’entraînement de lundi, mais a promis qu’il serait de la partie. « Nous avons la chance de miser sur plusieurs armes au sein de l’attaque. Nous avons Zach Ertz, Mike Wallace, Darren Sproles, Corey Clement et notre recrue Dallas Goedert, que nous avons très hâte de voir jouer. Nous sentons encore que nous avons une belle force de frappe », a réagi le coordonnateur offensif Mike Groh.

UNE DÉFENSIVE AFFAMÉE

Photo AFP

Malgré ses nombreux succès la saison dernière, la défensive des Eagles demeure dans l’ombre en raison de l’omniprésence des questionnements concernant les quarts-arrière depuis le Super Bowl. Pourtant, les Fletcher Cox, Brandon Graham, Malcolm Jenkins et autres ont largement contribué à la saison de rêve des Eagles. Chose certaine, le coordonnateur défensif Jim Schwartz assure que sa bande demeure aussi affamée que l’an dernier avant le grand triomphe. « Ce qu’on réalise après le Super Bowl est que la saison morte est très courte et qu’il faut vite changer d’état d’esprit après la victoire. C’est ce que j’aime de ce groupe. Tout le monde est demeuré concentré. Tout le monde est encore affamé. Ce n’est pas si évident avec toute l’attention médiatique et des amateurs qui arrive avec un championnat. Il est normal que ce soit une préoccupation, mais pas ici », a-t-il assuré.

DES BILLETS PLUS CHERS

Photo AFP

Un petit coup d’œil sur le marché secondaire des billets fait vite réaliser à quel point le Super Bowl remporté par les Eagles a changé la donne pour le montant à débourser afin d’aller voir jouer les champions au Lincoln Financial Field. Selon le site TicketIQ.com, le prix moyen d’un billet en revente est passé en deux ans de 253 $ à 368 $. Il y a bien sûr des billets moins onéreux, mais on parle ici du prix moyen. De 2011 à 2016, les Eagles n’ont fait les séries qu’une seule fois et le prix sur le marché secondaire est demeuré relativement stable, de 177 $ à 256 $. Pour le match d’ouverture jeudi soir face aux Falcons, le prix moyen demandé serait de 569 $. Ce sera l’occasion pour les Eagles de laisser définitivement le Super Bowl 52 derrière eux. « Je suis prêt, c’est excitant, le botté d’envoi, la nouvelle saison, c’est un nouveau départ avec une nouvelle équipe. Il ne faut plus penser à l’an passé, mais à maintenant », a d’ailleurs mentionné le porteur Jay Ajayi.

Les Eagles passent de négligés à ciblés

Il y a quelques mois à peine, les Eagles pavanaient en séries avec leurs masques de chiens, qui ont fait sensation pour souligner leur rôle d’éternels négligés. À l’aube d’une nouvelle saison, il fallait bien trouver une autre source de motivation à laquelle les partisans pourraient s’identifier...

Autant les masques « underdogs » avaient fait fureur durant le parcours éliminatoire des Eagles, autant l’équipe a adapté son slogan au goût du jour cet automne.

C’est ainsi que plusieurs joueurs se promènent dans le vestiaire vêtus de T-shirts sur lesquels il est écrit en grosses lettres : « Accueillez la cible » (« Embrace the target »).

Cette nouvelle devise fait bien entendu allusion au fait qu’à titre de champions, les Eagles sont maintenant ciblés à travers la ligue comme ennemis publics. Sur les chandails, le logo de l’équipe se trouve d’ailleurs dans la mire de tir.

Comme quoi tous les trucs sont bons pour garder constamment en tête que les 31 autres sont à la chasse au trophée Vince-Lombardi, qui a élu domicile pour une première fois à Philadelphie.

« Maintenant, les gens nous répètent à quel point c’est difficile de gagner deux fois de suite le Super Bowl. On dirait qu’il y a juste les Patriots qui ont réussi à le faire récemment [en 2003 et 2004].

J’en fais mon fardeau. La meilleure façon d’y arriver, c’est de commencer par être 1-0 avec une victoire face aux Falcons pour se rapprocher de notre but », a mentionné l’ailier défensif Brandon Graham, qui avait réussi un jeu clé au dernier Super Bowl en faisant échapper le ballon à Tom Brady en fin de match.

Dehors, la bannière !

Sans doute remplie de bonnes intentions, la direction de l’équipe a accueilli les joueurs cet été avec une immense bannière de champions du Super Bowl au fond du vestiaire.

Plusieurs vétérans mécontents ont manifesté leur insatisfaction, question de s’assurer que la complaisance ne gagne pas les lieux. La bannière a été retirée sur-le-champ.

« Je ne suis pas du genre à être en pâmoison devant les bannières et trucs du genre. Le fait de la retirer, c’est juste une autre façon d’insister sur le fait qu’il s’agit d’une nouvelle saison », a résumé le centre Jason Kelce.

Pour sa part, s’il n’était pas contre la bannière, Graham savoure tout de même la nouvelle identité de l’équipe à titre de champion ciblé.

« Ça me rappelle qu’il faut bûcher encore plus fort parce que nous sommes maintenant dans la mire de tout le monde. C’est ma façon de le prendre. »