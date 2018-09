Sa carrière fauchée par un AVC

Avant un combat, il n’est pas rare qu’un boxeur mentionne qu’il est prêt à mourir dans le ring contre son adversaire pour remporter une victoire. C’est un scénario qui aurait pu se produire dans le cas de Louisbert Altidor.

Altidor (9-2, 4 K.-O.) a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 3 août dernier. Un événement auquel il ne s’attendait pas malgré sa carrière de boxeur et de joueur de football à l’adolescence.

« Après mon dernier combat (9 juin au Casino de Montréal), j’ai fait deux sparrings avec Dierry Jean. Je n’ai pas eu de flash ou de commotions, explique Louisbert Altidor lors d’une entrevue exclusive avec Le Journal de Montréal. Lors de mes séances avec Dierry, c’était léger et technique. Il ne m’avait pas fait mal. »

Quelques jours après sa deuxième séance, tout a basculé. Après sa journée comme charpentier-menuisier, il a décidé de faire une sieste. Toutefois, les cris de joie et les bruits de ses enfants l’ont empêché de dormir.

« J’étais fatigué quand je me suis levé, mais sans plus, ajoute Altidor. En soirée, j’ai pris un café et quand je me suis levé de table, j’ai senti une douleur à la tête. Moins de dix minutes plus tard, la douleur a passé de 0 à 200. Je me suis mis à crier et je sentais que ma tête allait exploser. »

Sa fiancée Susana a réagi rapidement, et le boxeur a été transporté par ambulance à l’hôpital. Quelques heures plus tard, une neurochirurgienne lui a confirmé qu’il avait été victime d’un AVC aigu. Altidor est demeuré à l’hôpital pendant une semaine afin de stabiliser son état.

« Un des vaisseaux sanguins dans la section motrice de mon cerveau avait été fragilisé après la première séance avec Dierry, mentionne le pugiliste. J’avais également du sang séché dans cette région et un caillot depuis un mois.

« Elle [la neurochirurgienne] a ajouté qu’il y a de bonnes chances que ça soit relié à une accumulation de coups dans le ring, mais aussi à mes trois commotions cérébrales subies au football quand j’étais plus jeune. Ça aurait pu m’arriver à l’entraînement ou pendant un combat. J’ai été très chanceux, car 99 % des personnes qui ont ce type de malaise en ressortent avec des séquelles. Moi, je n’ai rien eu. »

Écouter les signes

Durant sa carrière, Altidor estime avoir été impliqué dans 70 combats amateurs, 1400 sparrings et 11 duels chez les professionnels. Même s’il possède une bonne défensive, le boxeur sait qu’il a été exposé à des milliers de coups à la tête.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

« J’ai toujours été tough, mais je l’étais peut-être trop pour mon bien, confirme Altidor. J’aimais mettre de la pression en rentrant à l’intérieur. Puis, quand je voyais que mon opposant ne me faisait pas mal, j’aimais bien avoir des échanges musclés avec lui. Je sais que ça ne m’a pas aidé. »

Il était aussi souvent sollicité par d’autres boxeurs pour des sparrings en raison de son intensité et de sa défensive. Celui qu’on surnommait « Ti-Kouto » a mis les gants à plusieurs reprises avec les David Lemieux, Steven Butler, Ghislain Maduma, Éric Bazinyan et Eleider Alvarez.

« Ce que je m’explique mal, c’est que je n’avais jamais eu de symptômes après mes combats ou mes séances au gymnase, mentionne Altidor. De plus, je passais des scans chaque année pour obtenir mon permis avec la Régie, mais il n’y a jamais eu d’anomalie. »

Retraite forcée

Altidor n’est pas tombé en bas de sa chaise lorsque la neurochirurgienne lui a annoncé qu’il serait préférable pour sa santé de mettre fin à sa carrière de boxeur.

« Avant qu’elle me parle, je le savais déjà que la boxe, c’était terminé pour moi, reconnaît-il. Quand j’étais en pleine douleur et que je criais, je pensais que j’allais mourir. En même temps, je pensais à mes trois enfants et je me disais que je ne pouvais pas les laisser comme ça.

Photo Pierre-Paul Poulin

« Je suis un homme de famille, et la mienne, elle est tout pour moi. »

Même s’il sera tenaillé par l’idée de remettre les gants dans les prochains mois, Altidor sait qu’il a pris la bonne décision. Il le réalisera lors de ses vieux jours.

« J’aurais dû être plus vigilant »

Lorsqu’il fait une rétrospective de sa carrière sportive, Louisbert Altidor reconnaît qu’il a commis quelques erreurs. Si c’était à recommencer, il ferait certaines choses différemment.

« Ta qualité de vie est tellement importante, souligne le pugiliste. J’aurais dû être plus vigilant. Je n’allais pas chez le médecin sur une base régulière.

« J’ai eu des commotions cérébrales au football, mais les médecins ne voyaient rien d’anormal sur les tests d’imagerie. Elles n’ont jamais été traitées comme il se doit. »

Chez les amateurs, il était capable de se démarquer en raison de son style technique. Il a changé un peu son approche à son arrivée chez les pros. Il était souvent engagé dans des échanges nourris avec ses adversaires.

« J’aurais pu utiliser plus souvent mon style des amateurs, où j’étais davantage un technicien. Je me serais fait moins toucher, indique le résident de Sainte-Julie. Quand tu montes dans le ring, tu ne penses pas que tu mets ta vie en danger. Tu songes plutôt à tous les sacrifices que tu as faits pendant ton camp d’entraînement pour arriver au combat. Il y a beaucoup de fierté et d’orgueil pendant un duel. »

Thérapie par le sport

On se demande souvent ce qui peut amener une personne à vouloir devenir boxeur professionnel. Dans le cas d’Altidor, la boxe était une passion, mais elle lui servait également de thérapie.

« Mon père est décédé quand j’étais jeune et ma mère est arrivée au Canada il y a seulement quatre ou cinq ans, raconte-t-il. J’allais de famille en famille chez des tantes et je suis parti en appartement à 16 ans. Ça m’a toujours manqué d’avoir une vraie famille.

« Je boxais pour libérer la rage que j’avais à l’intérieur depuis mon enfance. J’en avais besoin. »

À l’adolescence, son niveau d’agressivité était très élevé. Il se battait souvent dans la rue contre des personnes qui lui cherchaient noise.

« Je n’étais pas un criminel, mais je n’étais pas gentil. Je sortais ma rage sur tout. La boxe m’a permis de ventiler mes émotions du passé. »

Sa fiancée soulagée

S’il n’a eu aucune séquelle de son AVC, Altidor sait qu’il doit une fière chandelle à sa fiancée Susana. Celle-ci a fait preuve de sang-froid pendant que son conjoint souffrait le martyre. Malgré cet épisode inquiétant, elle vit des émotions partagées quant à la fin de la carrière de son conjoint.

« Je suis contente qu’il ait décidé de prendre sa retraite pour sa santé. En même temps, je sais que c’est très décevant pour lui, affirme Susana Donoso. J’avais certaines appréhensions après l’annonce du médecin.

« J’étais sûre qu’il faudrait convaincre Louisbert d’arrêter, mais ce ne fut pas le cas. C’est une bonne nouvelle. Je n’ai jamais été une grande amatrice de boxe, mais il pratiquait déjà ce sport quand je l’ai connu. Pour lui, c’était une passion. »

Même s’il a adoré mettre les gants pour un combat, Altidor n’encouragera pas ses deux fils à faire carrière dans le noble art.

« Ils regardent les vidéos de mes combats et il arrive qu’ils mettent mes gants dans la maison pour le plaisir, précise-t-il. Par contre, je n’aimerais pas qu’ils fassent de la boxe. Ce n’est pas un sport. Tu ne joues pas à la boxe. »