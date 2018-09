Salaire minimum à 15 $/h: QS promet de verser 500 millions $ aux entreprises

GATINEAU | S’il prend le pouvoir, Québec solidaire s’engage à verser 500 millions $ sur cinq ans à certaines entreprises pour leur permettre d’absorber le choc généré par une éventuelle hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure.

«Un gouvernement solidaire épaulera les entreprises touchées par la hausse du salaire minimum en investissant 100 millions $ par année pour 5 ans pour appuyer la transition de secteurs-clés, dont les PME, les secteurs agricoles vulnérables à la concurrence internationale et les OBNL, qui ont moins de marge de manœuvre», a expliqué Manon Massé, porte-parole de QS, par communiqué, lundi.

QS promet d’ailleurs que le salaire minimum sera établi à 15 $ l’heure dès le 1er mai prochain et qu’il sera ensuite indexé au coût de la vie. Cette hausse signifie une augmentation brute du salaire annuel de 5500 $ pour les citoyens qui gagnent présentement 12 $ l’heure, soit l’actuel salaire minimum.

Parmi les 100 millions $ injectés annuellement, 60 millions seront des subventions directes aux entreprises les plus touchées par la hausse du salaire minimum, 30 millions $ seront dévolus aux organismes communautaires et sans but lucratif, et 10 millions iront au secteur agricole.

QS croit que cette augmentation du salaire minimum saura, à plus long terme, profiter à l’économie.

«Quand on augmente le pouvoir d’achat des gens, ils dépensent cet argent-là autour d’eux. Rapidement, la hausse du salaire minimum va stimuler l’économie locale», a fait valoir Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de la formation politique.

Le Parti québécois a également promis lundi, fête du Travail, que le salaire minimum passera à 15 $ l’heure s’il est porté au pouvoir, mais de façon «progressive» au cours d’un premier mandat.