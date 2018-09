Sinorama poursuivi pour un million$

Le voyagiste Vacances Sinorama, déjà dans la tourmente à cause de graves soucis financiers, doit maintenant faire face à une poursuite de l’un de ses partenaires d’affaires qui lui réclame près d’un million de dollars.

L’entreprise Pivotal Payments fait affaire avec Vacances Sinorama à l’été 2017.

Cette firme montréalaise spécialisée dans les solutions de gestion informatique est, depuis, chargée de gérer les transactions par cartes de débit et de crédit pour Vacances Sinorama et deux autres entreprises liées (Sinorama Holidays et Sinorama Travel).

REMBOURSEMENTS

Photo tirée du site ccecouncil.org Hong « Simon » Qian

Président

Or, dans une plainte déposée la semaine dernière à la Cour supérieure, Pivotal réclame à Sinorama et à son président, Hong « Simon » Qian, le paiement d’une dette de 976 366 $.

Cette somme correspond à des remboursements effectués par Pivotal à des clients de Sinorama ayant payé par débit ou crédit des voyages qu’ils n’ont finalement jamais effectués, en raison des graves problèmes financiers que l’entreprise a récemment connus. Ces derniers ont amené l’Office de protection du consommateur (OPC) à retirer, au début du mois dernier, son permis d’agence de voyages à Vacances Sinorama, après l’avoir mise sous tutelle.

L’OPC avait alors précisé que toutes les personnes ayant fait une réservation pour un voyage après le 10 septembre seraient remboursées.

INTÉRÊTS

Pivotal, qui a dû effectuer ces nombreux remboursements lors des dernières semaines, indique dans sa plainte que les demandes de clients souhaitant récupérer leur argent ne cessent d’affluer.

Si Pivotal ne reçoit pas son argent rapidement, la somme réclamée pourrait encore grossir, puisque son taux annuel d’intérêt est de 26,8 %.

Le Journal n’est pas parvenu à joindre hier « Simon » Qian. L’Office de protection du consommateur et l’administrateur provisoire de Sinorama, PricewaterhouseCoopers, n’ont, quant à eux, pas répondu à nos messages.

– Avec la collaboration de Michaël Nguyen