Un enfant se noie dans un lac en Alberta

LAC LA BICHE | Un enfant de 8 ans s’est noyé dans le lac La Biche, au nord-est d’Edmonton, samedi après-midi.

Selon Global News, deux enfants âgés de 8 et 13 ans faisaient du canot à Poplar Point, près du lac, lorsqu’une tempête a éclaté, les entraînant hors de vue de leur famille. Celle-ci a alors appelé les secours pour les retrouver.

Le plus vieux des deux garçons a été retrouvé sain et sauf par les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des agents de la pêche et de la faune de l’Alberta, qui ont uni leurs efforts pour mener à bien les recherches.

Le deuxième garçon a été retrouvé inanimé peu de temps après. Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées sur lui et il a été conduit à l’hôpital, où son décès a été constaté.

L’identité du garçon n’a pas été dévoilée par la GRC.