Une députée caquiste dénonce un tweet «violent» et «inacceptable» d’un troll libéral

La députée de Montarville, Nathalie Roy, digère mal que sa collègue Geneviève Guilbault eut été la cible d’un mème de mauvais goût publié sur Twitter lundi.

Diffusé par le compte Andree Charette, le tweet en question est une illustration d’un personnage ayant reçu une flèche en plein front et ayant comme inscription «Geneviève Guilbault de la CAQ connaît ça lancer des flèches».

Captures d'écran

«C’est des incitations à la haine et même à des actes criminels. On est dans la grande violence ici. Moi je trouve ça inacceptable et pour qui que ce soit. Ce n’est pas plus drôle parce que c’est Geneviève ou quelqu’un d’autre de n’importe quel parti que ce soit», déplore la députée caquiste.

Cette utilisatrice twitter qui a toutes les apparences d’un troll libéral s’en prend d’ailleurs particulièrement à la CAQ, mais attaque aussi allégrement le Parti québécois et les médias québécois.

Captures d'écran

Captures d'écran

Captures d'écran

Captures d'écran

Captures d'écran

Captures d'écran

Seul le Parti libéral est encensé!

Captures d'écran

Captures d'écran

Nathalie Roy qui est avocate et journaliste de formation rappelle que bien que le web puisse parfois avoir des allures de Far West, «des règles existent et doivent être appliquées».

«Je pense que les gens ne doivent pas utiliser les réseaux sociaux en pensant que tout est permis qu’on peut insulter et salir les réputations de tout un chacun sans qu’il n’y ait de contre coup. C’est faux et archi faux. Le Code civil est toujours là et le Code criminel est toujours là et il faut porter plainte lorsqu’on est diffamé, lorsqu’on est agressé, lorsqu’il y a des menaces de voie de fait, des menaces de mort, de la violence, il y a des règles qui doivent être appliquées», plaide-t-elle.

La SQ avisée

La Coalition avenir Québec a d'ailleurs avisé la Sûreté du Québec (SQ) de la situation. Cette dernière effectuera les vérifications nécessaires afin de déterminer qui est derrière le compte Twitter Andree Charette.