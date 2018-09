Une mère survit à un accident de kayak qui tue son conjoint et ses trois enfants

Les vacances d’une famille ont pris une tournure tragique lorsque le kayak dans lequel ils se trouvaient a chaviré en pleine tempête sur le lac Supérieur, du côté des États-Unis.

La mère de famille, Cari Mews, est la seule survivante: son conjoint Erik Fryman, 39 ans et ses trois enfants de 3, 6 et 9 ans ont tous perdu la vie.

Les parents avaient planifié une visite de fin d’été dans les îles Apostle dans le lac Supérieur, au nord du Wisconsin.

La famille originaire de Loyal, dans le Wisconsin, avait pris ses vacances dans la même région l’année dernière et avait hâte d’y retourner et de revoir la sœur de la mère de famille, Bobi Jo Mews, rapporte la chaîne WCCO.

«Ils aimaient faire du camping ensemble, ils amenaient leurs enfants partout et exploraient le monde», a raconté la sœur en entrevue à la station locale.

Le groupe faisait du kayak de l’île Madeline jusqu’à l’île Michigan jeudi matin lorsque le vent s’est levé soudainement et les vagues ont déferlé. L’eau a rapidement envahi l’embarcation, a fait savoir le porte-parole de la garde-côtière, Alan Haraf à CNN.

Le kayak de 13 pieds et demi de long a chaviré, et les cinq, qui portaient tous une veste de sauvetage, sont tombés à l’eau.

Cari Mews a pu utiliser son téléphone portable, stocké dans un sac étanche, pour envoyer des messages textes à sa sœur.

«J’ai reçu un SMS indiquant “911”, puis immédiatement après “Michigan Island”. Je savais qu’ils allaient faire du kayak ce jour-là... Je savais juste que je devais appeler la police pour voir s’ils pouvaient aller les chercher», a déclaré Bobi Jo Mews à WCCO.

Le message a toutefois été reçu par la sœur... cinq heures plus tard. La région n’était pas desservie par les services de télécommunication cellulaire.

Lorsque les autorités ont été avisées, plusieurs services d’urgence se sont dépêchés à aller secourir le groupe.

La garde-côtière américaine a également envoyé un message d’urgence à tous les bateaux se trouvant dans la région leur demandant d’aider aux recherches.

C’est vers 22 h qu’un navire a pu localiser la mère de famille: la petite lumière de son téléphone cellulaire a été aperçue par un navire.

La femme était dans l’eau à 60 degrés Fahrenheit (15 degrés Celsius), et ce, pendant plus de six heures.

«Elle était épuisée et souffrait d’hypothermie», a ajouté le porte-parole de la garde côtière.

Le corps de son conjoint, le petit garçon et l’une des fillettes ont été retrouvés peu après minuit.

Finalement, c’est vendredi matin que le corps de la fillette de 9 ans a été retrouvé sur les berges du lac Michigan.