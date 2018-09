[PHOTOS] Une propriété soufflée par une possible tornade en Beauce

Une possible tornade a fait s’effondrer un garage en plus d’emporter le toit de quatre bâtiments de ferme situés sur une même propriété à Saint-Prosper, en Beauce, lundi soir.

Une alerte météorologique d’Environnement Canada faisait état de possibles «vents destructeurs» en soirée. Le scénario s’est finalement avéré pour une résidence située sur la 8e rue dans la petite municipalité à environ 20 kilomètres de Saint-Georges. En plus des bâtiments de ferme endommagés, le garage qui s’est affaissé a écrasé une Mazda Miata qui se trouvait sous celui-ci.

«C’est malheureux», s’attriste son propriétaire Michel Roy, dont la propriété est la seule à avoir été frappée.

Photo François Desjardins

«Ç'a passé à gauche de la maison et ç'a fait tomber le toit du garage. Ç’a arraché la tôle sur l’écurie, pointe-t-il. Ç'a pris cinq ou six secondes. On voyait passer du bardeau d’asphalte dehors. C’était noir, noir. J’ai dit ‘’on s’en va, on s’en va’’. Quand on est venu pour s’en aller, c’était fini.»

Possible tornade

Le virulent coup de vent aurait les apparences d’une tornade, selon plusieurs témoins, qui pointent en direction des dommages causés par la tempête et les traces laissées au sol.

Photo François Desjardins

«C’est une tornade qu’il y a eu, lance catégoriquement un voisin, Émilien Bernier. Moi je n’ai rien eu. Mais lui, c’est l’enfer.»

«Je ne sais pas si on peut qualifier ça de microrafale ou de tornade, mais il y a eu pas mal de dommages», évoque le directeur du service incendie de Saint-Prosper, Clément Loignon.

Photo François Desjardins

Malgré les dégâts aux bâtiments et les débris qui ont voyagé dans les airs, personne n’a été blessé.

Jeudi dernier, aussi en Chaudière-Appalaches, une tornade en bonne et due forme avait balayé une maison mobile à Saint-Julien. Cet épisode de vent d’environ 200 km/h est «plutôt rare», indiquait alors Environnement Canada, qui en recense une demi-douzaine par année au Québec.