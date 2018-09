US Open: premier quart de finale pour Tsurenko

NEW YORK | L’Ukrainienne Lesia Tsurenko (36e) s’est qualifiée pour son premier quart de finale en Grand Chelem en venant à bout de la Tchèque Marketa Vondrousova (103e) en trois sets (6-7 (3/7), 7-5, 6-2) à l’US Open, lundi à New York.

À 29 ans, Tsurenko, tombeuse de la N.2 mondiale Caroline Wozniacki au deuxième tour, affrontera pour une place en demi-finale la Japonaise Naomi Osaka (19e). L’une comme l’autre n’avait jamais atteint ce stade de la compétition en tournoi majeur.

Les choses étaient mal embarquées pour l’Ukrainienne quand elle a accusé un set et un break de retard (2-0). Mais elle a su trouver les ressources pour inverser la tendance et s’imposer après plus de 2 h 30.

« J’avais la tête qui tournait. Je demandais au ciel de faire venir l’ombre plus vite. Quand j’étais menée 2-0, je me suis dit qu’il fallait que je me batte encore cinq minutes et qu’après, ça irait mieux. Et c’est ce qui s’est passé », a raconté Tsurenko.