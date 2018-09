Pour tout vous dire, on devait tout d'abord interviewer le rappeur FouKi au FME en Abitibi-Témiscamingue tout en tirant sur des cannettes avec un fusil à plomb, mais la température était trop maussade.

Notre plan B était toutefois encore plus épique!

Bon visionnement!

Oh, et pour celles et ceux qui préfèrent le visionnement sur Facebook, voici donc!