Voici pourquoi Sony empêche le «cross-play» dans Fortnite

Vous vous voulez jouer à Fortnite avec vos amis Switch et Xbox One, mais vous êtes sur PS4? Ce n’est toujours pas possible, et ça ne risque pas de l’être bientôt. Sony a expliqué pourquoi la compagnie bloque une telle option, et la raison est plutôt spéciale.

En plus de bloquer le «cross-play», où l’on peut jouer avec nos amis qui utilisent d’autres systèmes, Sony empêche de continuer son progrès d’une autre console à la PS4. Le PDG de Sony Kenichiro a déclaré à la Press Association que c’est sur la PlayStation 4 que le gameur aura la meilleure expérience de Fortnite comme explication, a-t-on appris via The Independent.

«En cross-platform, notre façon de penser est que PlayStation offre le meilleur endroit pour jouer. Je crois que Fortnite en partenariat avec PlayStation 4 offre la meilleure expérience pour les utilisateurs. Nous avons ouvert le cross-play pour d’autres jeux avec PC et d’autres plateformes, et avons fait ce choix pour l’expérience des joueurs. C’est comme cela que l’on perçoit le cross-platform.»

Les gameurs ont donc enfin une réponse claire. La position de Sony ne risque pas de changer après une telle déclaration de son PDG. Ceci est particulièrement frustrant pour les joueurs qui doivent se créer un deuxième compte pour les autres plateformes après avoir joué sur PlayStation, ou vice-versa.

Nintendo et Microsoft ne se sont pas gênés, envoyant un message un peu baveux en juin pour souligner leur cross-play de Minecraft. Les compagnies se sont associées dans une pub où la collaboration des plateformes fut mise en valeur, alors que Sony bloquait bloquait déjà le cross-play du même jeu. C'est le cas pour Rocket League aussi.

Yoshida juge que la compétition entre compagnies n’est pas une mauvaise chose. «La concurrence saine et juste est toujours bénéfique pour l’industrie et sa croissance», a-t-il ajouté dans sa déclaration à la Press Association.

Quel sera le prochain cross-play bloqué par Sony? À suivre.