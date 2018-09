LÉVEILLÉ, Dr Michel



Le 23 août 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé Dr Michel Léveillé de Laval, autrefois de Joliette et natif de Ste-Marie-Salomée. Il était l'époux de Monique Desrosiers et a été chirurgien à l'Hôpital de Joliette (CHRDL) pendant 20 ans. Il a poursuivi sa carrière au Collège des médecins et terminé sa retraite dans des tâches administrative au CHRDL.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Annie et son époux Daniel Galley, Nathalie (Roger Bigras), ses petits-enfants: Jennifer (Ciaran Stanley), Alexandre, Nicholas, Benjamin; ses soeurs Jeannette, Lise, Pierrette (Jean-Guy Ricard), ses belles-soeurs Jacqueline Bourgeois, Louise (Réal Martineau), Francine (Pierre Corbeil), autres parents et amis.La famille de Dr Léveillé vous accueillera le vendredi 7 septembre de 19h à 22h et samedi 8 septembre dès 9h au:www.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le samedi 8 septembre à 11h. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière.