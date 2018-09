CLÉMENT, Gaston



De Sainte-Thérèse, le 29 août 2018, à l'âge de 78 ans est décédé M. Gaston Clément, époux de Mme Jeanne Faubert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sophie, sa soeur Louise, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 septembre de 14h à 17h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 17h au salon.