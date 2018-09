Alors qu’elle se disait «trop occupée» pour participer à un débat dans sa circonscription, voici ce que faisait Marguerite Blais...

Ayant dû renoncer à prendre part à un débat dans sa circonscription en raison d’un horaire trop chargé, la candidate caquiste de Prévost, Marguerite Blais, a plutôt préféré passer la journée à Québec.

Le 27 août dernier, Le Soleil rapportait que la candidate caquiste et ex-ministre libérale avait dû se désister parce que la direction du parti refusait qu’elle prenne part au débat.

Or la mairesse de Sainte-Sophie, Louise Gallant, s'entretenant avec l’équipe caquiste de Prévost dans des messages texte que Le Soleil a pu consulter, relançait Mme Blais en soulignant l’«importance de l’exercice démocratique en cours».

«Ne s’apercevant pas que les autres candidats engagés dans la campagne de Prévost faisaient partie de cette communication, l’attachée politique de Marguerite Blais, Lyne Richard, a écrit [...] à sa candidate pour lui dire de ne pas répondre à la mairesse et de garder le silence, conformément aux instructions de la CAQ. La candidate a répondu à sa collaboratrice en lui envoyant trois petits cœurs. “Marguerite, on s’entend pour que tu ne lui répondes pas directement [à la mairesse]. C’est la consigne donnée”», rapportait le quotidien.

Lyne Richard avait alors assuré qu’il ne s’agissait que d’«un problème d’agenda», Mme Blais ayant un «horaire trop chargé le 3 septembre».

Photo tirée de Twitter @PaulPlamondon

Cependant le président du Parti québécois (PQ) de Saint-Jérôme, Marc-Olivier Neveu, a voulu découvrir ce qui, dans l'emploi du temps de Mme Blais, était plus important que de débattre avec les gens de sa circonscription.

«Je viens de trouver #OùEstMargueriteBlais! Contrairement à ce qu’elle disait, elle n’est pas dans un événement de la CAQ, mais parade avec Legault au marché public de Sainte-Foy. Plus important que de discuter avec les gens de Sainte-Sophie en débat?» a-t-il publié sur Twitter.

Photo capture d'écran Twitter

En effet, la candidate caquiste a passé la journée à Québec, selon les images qu’elle a elle-même publiées sur son fil Twitter...

Photo capture d'écran Twitter

Photo capture d'écran Twitter

«Journée exceptionnelle avec François Legault et les candidates et candidats de la Capitale-Nationale. BBQ, convivialité et rencontre avec les bénévoles généreux. Marché public dans Sainte-Foy, où les agriculteurs expriment la fierté de leurs produits québécois», a-t-elle écrit dans un message accompagné de nombreuses photos prises dans la journée.

Photo capture d'écran Twitter

Mis à part le chef François Legault, Marguerite Blais était la seule candidate dont la circonscription n’est pas située dans la région de la Capitale-Nationale à prendre part à ces activités.