Avis d’ouragan aux États-Unis à l’approche de la tempête tropicale Gordon

Washington | La tempête tropicale Gordon prenait de la puissance en se dirigeant vers les côtes américaines mardi, et devait se transformer en ouragan en touchant terre à l’est de la Nouvelle-Orléans.

Les autorités ont déclaré l’état d’urgence dans cette ville dévastée en 2005 par l’ouragan Katrina et ont encouragé les personnes vivant en dehors de son système de digues à évacuer les lieux.

Le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, a indiqué que Gordon --qui s’est formée près de l’archipel des Keys au sud de la Floride lundi-- se trouvait à environ 300 km au sud-est de l’embouchure du fleuve Mississippi.

Un avis d’ouragan était en place depuis l’embouchure de la rivière aux Perles (Pearl River), à la frontière entre les États de Louisiane et du Mississippi, jusqu’à la frontière entre l’Alabama et la Floride.

« L’oeil de Gordon se déplacera à travers l’est du golfe du Mexique aujourd’hui et approchera la côte centre-nord du golfe dans la zone d’avis (d’ouragan) plus tard cet après-midi ou ce soir, et se déplacera vers l’intérieur des terres au-dessus de la vallée du Mississippi ce soir ou tôt mercredi », a dit le NHC dans un communiqué, ajoutant que de très fortes pluies étaient attendues.

Le NHC a ajouté s’attendre à « un affaiblissement rapide » une fois que Gordon se déplacera à l’intérieur des terres.