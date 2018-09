Ce café de Montréal offre le café GRATUIT aux étudiants

C’est la rentrée universitaire aujourd’hui et afin de rendre ça un peu plus facile et agréable, La graine brûlée offre le café gratuit aux étudiants!

Le charmant établissement, situé sur la rue Sainte-Catherine Est, non loin de l’UQAM, en a fait l’annonce sur sa page Facebook.

Sur présentation de votre carte étudiante, vous pourrez repartir avec un bon café chaud en direction de votre premier cours de la session. En plus, l’endroit sert le café dans des gobelets à messages hyper originaux! Vous ne passerez pas inaperçu!

Si vous êtes nouveaux à l’UQAM, c’est l’occasion de découvrir un premier café dans lequel vous irez peut-être étudier pour vos examens!

Bonne rentrée!

La graine brûlée

921, rue Saint-Catherine Est

