Centre Bell : le terrain de jeu de Drake

C’est un Drake «cool» et relax qui s’est amené sans stress au Centre Bell mardi, décrétant que l’amphithéâtre montréalais devenait son terrain de jeu pour les prochaines 48 heures, dans un véritable tourbillon d’effets spéciaux, de pétarades et de projections tapageuses.

L’annonce de la venue de Drake à Montréal pour deux soirs – il y est aussi mercredi –constituait presque en soi un événement autant que le concert lui-même.

Depuis la sortie de son cinquième album, «Scorpion», lancé en juin, le rappeur torontois défraie les manchettes toutes les semaines.

Seulement dans les sept derniers jours, des policiers ont craint de le voir associé à des groupes de motards criminalisés, tandis qu’à l’autre bout du spectre, Kim Kardashian a nié avoir entretenu une liaison avec lui.

Mardi, sa popularité ne faisait aucun doute: une assistance hétéroclite témoignant de la large influence du bien-aimé Drake, peuplée de préadolescents et de demoiselles en talons aiguilles comme de quinquagénaires, attendait fébrilement, mais patiemment, le début d’une prestation qui s’annonçait des plus ludiques, au cours de laquelle l’idole devait bien sûr interpréter quelques-uns des succès qui ont fait de lui l’homme le plus médiatisé du moment, comme «Nice For What», «God’s Plan» et «Emotionless».

Déployé dans une mise en scène sportive, sur une plateforme centrale rectangulaire et sous une structure d’écrans de même forme rappelant celles des arénas, le spectacle a tardé à commencer. L’idole devait à l’origine rapper ses premières notes à 21 h, mais ce n’est finalement qu’à l’approche de 21 h 40 que des projections évoquant un orage se sont dessinées sur un voile opaque qui a «enfermé» Drake dans son espace. Mais le public était prêt et, dès que l’obscurité a commencé à descendre, les lumières des cellulaires se sont mises à crépiter, les gens ont hurlé et, rapidement, ont accompagné Drake dans ses paroles.

Un peu plus tôt, la foule était déjà en forme et en voix pour supporter le trio hip-hop américain Migos, dont les membres – vêtus d’uniformes jaune, rouge et vert qui prenaient des teintes différentes sous la lumière – ont bien profité de l’arsenal scénique dressé pour Drake avant que celui-ci n’entre en piste.